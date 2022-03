Primeras declaraciones de reguetonero cubano Ovi tras salir de la cárcel

Ovi Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Ovidio Crespo, conocido por su nombre artístico Ovi, ofreció unas cortas declaraciones este miércoles tras salir de la cárcel, donde se encontraba desde mediados de marzo por una denuncia de violencia doméstica interpuesta por su pareja y madre de su bebé.

Su salida bajo fianza se retrasó debido a otro caso que tiene abierto desde diciembre, tras protagonizar una pelea en Miami con otro artista y sacar un arma de fuego.

"Me conecté no más para decirles que estoy bien agradecido con todas las personas que me tuvieron en sus oraciones. Ustedes saben, familia, la gente que me conoce sabe que vamos pa'lante, somos guerreros. Todo está bien, todo está perfecto", fue el breve mensaje de Ovi a través de una directa de Instagram.

Ovi fue arrestado en Miami el pasado 13 de marzo por una denuncia de violencia doméstica que le interpuso su pareja Ada Urquijo, que lo acusó de golpearla en la cara con su bebé en brazos.

Al reguetonero se fijaron una fianza de 1,500 dólares y se esperaba que saliera el 14 de marzo, pero su caso se complicó por una pelea en las afueras de un restaurante de Miami con el artista cubano Leamsy Izquierdo Molina en diciembre.

Ahora, Ovi tendrá que responder ante la justicia por los cargos de asalto agravado con un arma mortal y portar un arma de fuego, por la pelea en Miami, y por el cargo por violencia doméstica contra su pareja.

Según datos de la Fiscalía estatal de Miami-Dade facilitados a CiberCuba, el juicio por los cargos de la pelea, que están tipificados como delito mayor, está programado para el próximo 25 de abril próximo; y el juicio por el cargo de violencia doméstica está fijado para el 11 de abril.

El reguetonero no ofreció en sus primeras declaraciones ningún detalle sobre su proceso judicial.

