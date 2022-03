¡Se acabó la espera! Camila Cabello desvela la lista de canciones de su álbum "Familia"

Camila Cabello cuenta los días para el estreno de su esperadísimo álbum "Familia". Será el próximo 8 de abril cuando vea la luz su próximo trabajo discográfico y mientras que llega el día para disfrutar de todo el disco, la cantante cubana calienta motores para su gran momento y ¡desvela la tracklist!

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Havana" compartió la contraportada de su tercer disco en la que encontramos la lista de canciones que conforman "Familia".

Un total de 12 canciones de las que hay cuatro colaboraciones: Willow Smith, Ed Sheeran, María Becerra y... ¡el cubano Yotuel Romero!

La cantante había desvelado hace meses que en su álbum tendría una colaboración con Yotuel, una canción que lleva por título "Lola" y que es una de las más esperadas por sus fans.

Además, de esta lista ya ha lanzado las canciones "Don't go yet" y "Bam Bam" junto al británico Ed Sheeran y ha dado algunos adelantos de otros temas en sus redes sociales...

"Yo estoy loca, pero loca por ti. Hasta en mis sueños me haces sufrir. Te vi con tu ex y me quise morir. No te quiero compartir, te quiero solo para mí. ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende", canta en uno de los adelantos, que presumiblemente es el de la canción "Hasta los dientes" con la argentina María Becerra.

¿Tienes ganas de escuchar el álbum?

