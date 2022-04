Esteban Rodríguez: "Si pediste asilo político no puedes regresar a Cuba"

El activista cubano Esteban Rodríguez, actualmente exiliado en Estados Unidos, criticó este viernes a aquellos que llegan a ese país y piden asilo político al gobierno y después de un año regresan a Cuba de visita.

"Me parece injusto con todos los presos políticos, con las personas que han sufrido, de una forma u otra, por el régimen de La Habana, que haya personas que al año de solicitar el asilo político estén de regreso en Cuba. ¿Por qué, si estamos huyendo de una dictadura?", se preguntó Rodríguez.

El joven cubano, que permaneció durante nueve meses detenido en una cárcel de la isla por protestar en contra del régimen comunista, se vio obligado a abandonar el país y llegó a Estados Unidos luego que el gobierno de El Salvador le ofreciera a un permiso para permanecer en ese país porque Nicaragua les vetó la entrada.

"Se que muchos tienen familia, como mismo la tengo yo, y se que no me van a dejar entrar pero yo no regreso a Cuba hasta que no sea libre y no haya dictadura", sentenció.

Durante su intervención, Rodríguez relató que mientras permanecía en la frontera de Estados Unidos con México, en la zona que se conoce como "La Nevera", conoció a cubanos que ya pensaban en regresar a Cuba.

"Eso es un descaro y una falta de respeto", agregó.

Para el también reportero independiente cubano hay muchas maneras de ayudar a la familia que se queda en la isla, pero regresar no debe ser una opción, fundamentalmente para aquellos que solicitan protección internacional.

Rodríguez se mostró a favor de una regulación legal que quite los beneficios a aquellos cubanos que solicitan asilo y al poco tiempo regresan a la isla, porque son personas que se benefician de la represión que sufren activistas y opositores como Berta Soler, José Daniel Ferrer, Maykel "Osorbo" Castillo, Luis Manuel Otero Alcántara o Luis Robles, la mayoría de ellos presos en cárceles por razones políticas.

"El solicitante de asilo político no puede regresar más nunca a Cuba", finalizó.