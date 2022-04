Cubanos buscan repuesta en MINREX ante deficiencias en trámites de visa en Embajada de Panamá

Un grupo de cubanos se dirigió este sábado hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores en El Vedado, en busca de una respuesta ante las deficiencias del nuevo sistema de citas de tránsito de la Embajada de Panamá en La Habana.

En un video enviado a la redacción de CiberCuba, se ve a un grupo de cubanos en las afueras de la embajada que, cansados de no recibir respuestas ni soluciones, decidieron acudir al MINREX.

"En el MINREX no nos pudieron dar una respuesta porque según ellos es un problema del gobierno de Panamá. Ahora algunos van a Copa [Airlines] a exigir que les reembolsen, a ver de qué forma recuperan su dinero", dijo a CiberCuba una de las personas del grupo.

Otras personas que contactaron a este portal están intentando reprogramar sus itinerarios de vuelo con las respectivas aerolíneas, para no perder sus viajes, pues no han logrado acceder a la página del sistema de citas y no pueden viajar a Panamá sin la visa de tránsito.

Desde hace días, cubanos con pasajes comprados para hacer escala en Panamá a finales de marzo y principios de abril, están denunciando que el nuevo sistema no funciona o no incluye a quienes tienen boletos para antes del 15 de abril.

Además, en la página oficial de la embajada en Facebook se recogen cientos de críticas, denuncias y quejas, no solo del mal funcionamiento del sistema de citas, sino de los malos tratos que han recibido los cubanos en la sede consular.

Actualmente, Panamá está entre los primeros destinos de tránsito utilizados por los cubanos para viajar a Guyana a citas de reclamaciones familiares en la Embajada de Estados Unidos y a Nicaragua para emprender travesías por tierra hacia Estados Unidos, desde que ese país eliminara el visado a los cubanos en noviembre último.