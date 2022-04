Auto se incendia en Centro Habana

Un automóvil marca Lada se incendió en Centro Habana, provocando una gran humareda negra y obligando a desplazarse hasta el lugar a una dotación de bomberos que con un camión cisterna consiguió aplacar el fuego.

Varios usuarios lo achacaron al combustible que se está dispensando actualmente en las gasolineras y dieron fe de otros incidentes parecidos.

“Semáforo de Reina y Águila. Solo daños materiales”, reportó un usuario del grupo ‘Accidentes Buses & Camiones ¡Por más experiencia y menos víctimas!’ que compartió un video con imágenes del incidente.

El accidente en la céntrica avenida provocó una aglomeración de curiosos que esperaban un autobús en una parada cercana y multitud de vecinos asomados en sus balcones para presenciar el insólito suceso.

Según señalaron varios usuarios en los comentarios, este no es un hecho aislado y en los últimos tiempos -desde que empezó a escasear el combustible-, son varios los reportes de incendios de autos en Cuba.

“Algo le están echando a los combustibles; no es posible que tantos carros se estén incendiando”, opinó un usuario del grupo de Facebook. Sus sospechas fueron comunes a otros internautas, a los que llamó la atención el creciente número de informaciones sobre estos sucesos.

“Estoy al creer los comentarios; o el combustible tiene algo, o hay gran problema con las baterías reparadas”, coincidió otro de los usuarios en los comentarios. “A mí no me jode nadie, la gasolina tiene que tener algo fula. Ya son demasiados carros y hasta guaguas también”, indicó otro.

Mientras ardía el automóvil en Centro Habana, reportes en redes sociales informaban de otros dos Ladas que eran víctimas de una extraña autocombustión.

“Este automóvil fue abrasado al mediodía (2 pm más o menos) por el fuego. Gracias a la intervención de los bomberos fueron extinguidas las llamas. Esto ocurrió cerca del parque El Curita”, dijo este sábado un usuario de Facebook.

En su publicación también aparecieron comentarios sospechando de los insólitos sucesos. “Algo raro está pasando... Son muchos incendios; esto nunca había sucedido”. “Las jabas de nailon por teipe, más lo que estamos echando por gasolina, que no se sabe qué es, por la peste a nafta que tiene”, indicó otro llamando la atención sobre las “soluciones” de los cubanos para reparar sus coches en un país en el que no hay piezas de repuesto originales u homologadas para un parque rodante demasiado antiguo y defectuoso.

“Creo que algo tiene el combustible, he visto muchos autos incendiados los últimos días, no parece ser normal”, sospechó otro. “Esto ya no es casualidad. Para mí que es el combustible que están vendiendo en los CUPET. Es que ya son muchos los que están en las mismas”, respondió otro.

“Podrían ser problemas técnicos, pero no: eso ya es cosa del combustible. ¡Qué casualidad, son demasiados! Desde este mes, que escaseó el combustible y lo sustituyeron por uno más fuerte, que produce efectos secundarios, pero con el que los cubanos resuelven. Dicen que son problemas técnicos en la mayoría de los casos, pero estoy seguro que debe ser por las mangueras que ponemos, que no aguantan dicho combustible”, opinó otro.

“7ma y 9na, Playa. Solo daños materiales. Esto sucedió a las 8 y 15 de la mañana. Se logró apagar el siniestro, gracias a Dios. Falla eléctrica supuestamente. Este señor tuvo más suerte que otros”, reportó otro usuario del mismo grupo de redes sociales.

El pasado sábado, cuatro ómnibus de transporte escolar se incendiaron en un parqueo de Habana del Este, según el testimonio compartido por varios cubanos en redes sociales. De acuerdo con una publicación en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones’, en el incendio se vieron involucradas cuatro guaguas yutones y una Diana.

A mediados de marzo, un ómnibus del transporte público se incendió en el reparto San Agustín, en habanero municipio La Lisa. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos y los daños del vehículo fueron parciales gracias al uso oportuno de un extintor.

Días antes se incendiaba un taxi estatal en las afueras del Hospital Pediátrico Provincial de Sancti Spíritus, sin que se reportaran fallecidos o lesionados.

Este sábado, según informaciones aparecidas en las redes sociales y sin que, hasta el momento, haya información oficial sobre lo ocurrido, se reportaron tres vehículos incendiados solamente en La Habana.

Los cubanos empiezan a sospechar de otra decisión del gobierno de Miguel Díaz-Canel que ha contribuido a la desgracia a propietarios de autos y que guarda relación con la crisis del combustible y la crisis de Cuba en general.