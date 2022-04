Netflix pospone 'Fast and Loose' una película con Will Smith

Will Smith en los Premios Oscar 2022 Foto © Twitter / The Academy

Netflix pospuso el proyecto cinematográfico Fast and Loose, que sería protagonizado por el actor estadounidense Will Smith.

The Wollywood Reporter dijo que la plataforma Netflix pasó silenciosamente la película a un segundo plano pocos días después de la ceremonia de premiación, donde Smith abofeteó al humorista Chris Rock cuando este hizo un chiste sobre el estilismo de Jada Pinkett, esposa del actor.

La semana antes de la ceremonia de los Oscar, el director David Leitch se había retirado del proyecto cinematográfico planificado por Netflix. La compañía hizo un llamado para que otro director se hiciera cargo de inmediato de la película que sería protagonizada por Smith quien era en ese momento el favorito para ganar el Oscar.

Smith consiguió levantarse con su estatuilla dorada, como Mejor Actor, pero el escándalo que hizo en la ceremonia amenaza con poner de cabeza su vida y al parecer ya comienza a tener efectos en su carrera profesional.

Fast and Loose es la historia de un jefe de la mafia que pierde la memoria tras un ataque y descubre que tiene doble identidad como un capo y agente de la CIA. Netflix no ha dicho qué ocurrirá con el filme, pero no se producirá por el momento.

El actor tiene el drama Emancipation en posproducción con Apple+. El filme debería salir a la luz este año, pero tras el escándalo en los Oscar la compañía no ha fechado el lanzamiento.

Smith renunció formalmente este viernes a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Dijo que sus acciones fueron "impactantes, dolorosas e inexcusables" y asumió que dejó una larga "lista de personas a las que ha lastimado".

En esa lista incluyó a Chris Rock, a su familia, y a muchos de sus seres queridos. Confesó que con su actitud violenta traicionó la confianza de la Academia y reconoció que con su escándalo privó a otros nominados y ganadores de celebrar el tan merecido premio.