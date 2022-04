Costarricenses votaban para escoger sucesor del presidente Carlos Alvarado

SAN JOSÉ, 3 abr (Reuters) - Los costarricenses votaban el domingo para escoger al sucesor del presidente Carlos Alvarado y, según las últimas encuestas, estaban aún dubitativos entre arriesgarse por un cambio de modelo o preservarlo pese a que profundizó sus falencias durante la pandemia del coronavirus.

En la campaña, Rodrigo Chaves, fugaz ministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Mundial (BM), adoptó un estilo combativo y adelantó que podría usar referéndums para eludir al Congreso, ganando simpatías en casa y comparaciones afuera con otros líderes populistas como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump o el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

Su rival, el exgobernante centrista José María Figueres, promete cambios desde adentro de una de las democracias más estables y longevas de América. Sin embargo, enfrenta una fuerte resistencia del electorado por señalamientos de presunta corrupción.

Chaves, de 60 años, lidera la intención de voto con un 41% de las preferencias. Figueres, de 67 años, obtiene el 38%, según un sondeo de la estatal Universidad de Costa Rica publicado el martes. El margen, que se ha venido acortando, indica un empate técnico que sólo podrá ser zanjado por los indecisos, que se sitúan en un 18% de los posibles sufragantes.

"No puedo votar por Figueres ni nada que se parezca al PLN (Partido Liberación Nacional)", dijo Ólger Quesada, un comerciante en San José, en referencia al partido de Figueres, el más tradicional del país y el que más veces ha gobernado. "No me emociona Chaves, pero al menos es alguien nuevo", agregó.

Las mesas electorales estarán abiertas entre las 6.00 hora local (1200 GMT) y las 18.00 hora local (0000 GMT del lunes). Los primeros resultados se esperan a partir de las 20.00 hora local desde la sede del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Tras la Segunda Guerra Mundial, Costa Rica ha tenido un crecimiento sostenido de su Producto Interno Bruto (PIB y altos indicadores de desarrollo humano; como cobertura universal de salud y uno de los mejores sistemas educativos del continente.

Desde el 2000, su economía empezó a mostrar grietas que se agravaron con la pandemia: una persistente pobreza aqueja al 23% de los 5,1 millones de habitantes; la creciente disparidad de ingresos, que lo convierten en uno de los países más desiguales del mundo; y el desempleo, que aqueja casi al 15% de su población.

Ello, en medio de un elevado y descontrolado crecimiento del Estado que ha agravado el déficit fiscal y engrosado la deuda pública, la mayor de Centroamérica.

Sin embargo, ninguno de los dos candidatos ha abordado los temas de fondo que golpean al país, por lo que la mayoría de los 3,5 millones de costarricenses llamados a votar reprueba ambas opciones para liderar el país entre 2022 y 2026, de acuerdo a un sondeo de la Universidad de Costa Rica de la semana pasada.

El hartazgo se tradujo en la primera vuelta de febrero en la conformación de un Congreso altamente fragmentado, algo que le complicaría al nuevo mandatario implementar su agenda y cumplir con reformas convenidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de 1,780 millones de dólares.

"Chaves conserva una ventaja debido principalmente a las tasas de rechazo relativamente más altas de Figueres y el peso que los votantes le dan a sus acusaciones de corrupción en relación con el bagaje relacionado con el acoso sexual de Chaves", sostuvo la consultora Eurasia sobre señalamientos contra el candidato durante su paso por el BM, que él ha negado.

"Pero el alto nivel de votantes indecisos y las preferencias electorales muy fluidas significan que Figueres aún podría obtener una victoria", agregó.



(Escrito por Diego Oré; Editado por Ana Isabel Martínez)