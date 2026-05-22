EE.UU. y el Escudo de las Américas respaldan al presidente boliviano Rodrigo Paz ante las protestas

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Estados Unidos y los demás países miembros del Escudo de las Américas emitieron este jueves una declaración conjunta de respaldo al gobierno de Bolivia, en medio de protestas y bloqueos de carreteras que, según la coalición, buscan «subvertir el orden constitucional y desestabilizar el gobierno democráticamente electo» del presidente Rodrigo Paz.

El comunicado, publicado por el Departamento de Estado el 21 de mayo, fue firmado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

La declaración advierte que los bloqueos están impidiendo que combustible y suministros médicos lleguen a muchos bolivianos, y confirma que los países miembros han estado proporcionando asistencia humanitaria al pueblo boliviano.

El texto llama a los manifestantes a expresar sus demandas «de forma pacífica y a respetar las instituciones democráticas», y precisa que «cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público».

Uno de los pasajes más contundentes del comunicado vincula las movilizaciones con el crimen organizado: «No podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente electos en nuestro hemisferio, incluso cuando sea apoyado por criminales y narcotraficantes».

La declaración también defiende la gestión de Paz al señalar que el mandatario «trabaja para reparar la economía dañada y las instituciones que heredó tras años de mala administración», en referencia directa a los gobiernos del Movimiento al Socialismo liderado por Evo Morales.

Las protestas en Bolivia comenzaron a inicios de mayo con epicentro en La Paz y El Alto, impulsadas por demandas de aumento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y rechazo a la Ley 1720, pero escalaron hasta exigir la renuncia del presidente.

Rodrigo Paz Pereira llegó al poder tras ganar la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre de 2025 con aproximadamente el 54,5% de los votos, derrotando a Jorge «Tuto» Quiroga en la primera elección boliviana con balotaje en la historia del país.

Economista y exalcalde de Tarija, Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y se presentó bajo el Partido Demócrata Cristiano con un discurso centrado en el «capitalismo para todos», representando un giro hacia el centro-derecha y una mayor alineación con Washington.

El Escudo de las Américas fue lanzado por Donald Trump el 7 de marzo de 2026 en una cumbre celebrada en el Trump National Doral Miami, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, frenar la migración irregular y contrarrestar la influencia de China, Rusia e Irán en el hemisferio.

Bolivia, que en marzo capturó al narcotraficante Sebastián Marset, es uno de los miembros fundadores de la coalición, lo que refuerza el contexto de lucha contra el crimen organizado que enmarca el respaldo internacional al gobierno de Paz.

La declaración concluye reafirmando el compromiso del bloque: «El Escudo de las Américas está comprometido a fortalecer la cooperación en todo el hemisferio occidental y a apoyar la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región».