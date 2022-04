Chris Pérez recuerda a Selena Quintanilla en aniversario 30 de su boda

Chris Pérez, viudo de la fallecida cantante Selena Quintanilla, no pasó por alto el aniversario 30 de su boda y compartió una foto de ambos cuando apenas comenzaba el ascenso internacional de la famosa reina de la música tejana.

“2 de abril de 1992. Wow. Cuántas cosas han pasado desde ese entonces. El crecimiento ha sido exponencial, tanto como músico, artista, empresario y como hombre. La vida tiene unas vueltas y giros locos. ¡Siempre sigue adelante! ¡Haz que tus padres se sientan orgullosos!", escribió el músico de 52 años en su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen, una de las menos conocidas de la intérprete de “El chico del apartamento 512”, ella luce muy casual con la melena suelta, maquillaje natural y ropa oscura. Chris, por su parte viste, camiseta negra, gorra a juego y lentes.

La publicación tuvo mucha aceptación entre los seguidores de la artista, considerada todavía como una de las más populares del llamado género tex mex. Más de 223,000 personas reaccionaron al post y unas 3,200 lo comentaron.

“Hermoso Chris, me encanta ver como todavía la amas y mantienes viva su memoria después de tantos años”; “Por mucho que me guste verla engalanada haciendo sus cosas en el escenario, me encantan estas fotos de ella, con la cara fresca y viviendo su vida como una persona normal. Tan impresionante como en el escenario”, escribieron dos internautas.

“Selena era increíble, ustedes hacían una pareja muy hermosa”; “La vida tiene momentos preciosos como este”; “¡Un amor eterno! Estoy orgullosa de ti y de tu viaje. Como joven fan de Selena, me emocionó mucho saber que te casaste el día de mi cumpleaños, un año después de mi nacimiento”, agregaron otras fanáticas.

El 31 de marzo pasado, en el 27 aniversario de la muerte de Selena, el guitarrista y compositor estadounidense la recordó con un tierno mensaje en su cuenta de Instagram.

“Recordando su vida extraordinaria, su don de la música y su legado eterno”, expresó. “Selena continúa inspirándonos a todos. Por siempre en nuestros corazones. Envío un gran agradecimiento a todos los fanáticos de Selena por las grandes cosas que hacen para ayudar a mantener viva su memoria y legado y transmitir su música de generación en generación. Aquí estamos, juntos... todos estos años después con su luz brillando hoy más que nunca”.

Chris y la cantante de "Bidi Bidi Bom Bom" se casaron cuando ella tenía 21 años y él, 23. De acuerdo con la revista People en Español, tras el asesinato de la artista a manos de la presidenta de su club de fans Yolanda Saldívar, el guitarrista quedó devastado y se refugió en las drogas y el alcohol.

Con el paso del tiempo el exintegrante de Los Dinos (la banda que acompañaba a Selena en sus conciertos) logró superar el trágico momento y se casó nuevamente con Vanessa Villanueva. También creó otra agrupación, con la que en el 2000 ganó un premio Grammy Latino a Mejor artista rock, urbano o alternativo.

En septiembre de 2021, Chris sorprendió a los fans de la fallecida intérprete al publicar otra foto inédita de ambos, que recién había descubierto en casa de su madre. "Fui a casa de mi madre hoy y me mostró una foto que no había visto antes. Aquí está... espero que lo disfruten", dijo en esa oportunidad.

A pesar de que su muerte ocurrió hace 27 años, Selena es todavía una de las artistas más admiradas de la música latina y sus canciones se escuchan en las radios de ciudades como Texas y Los Ángeles, donde hay una fuerte presencia mexicana. Su vida ha sido recreada en una famosa película protagonizada por Jennifer López, e incluso en una serie estrenada por la plataforma Netflix.

