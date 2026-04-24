Becky G protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche en la cuarta edición de los Billboard Mujeres Latinas en la Música, celebrada el jueves, al interpretar "Dreaming of You" como tributo a Selena Quintanilla ante un público que no pudo contener las lágrimas.

La actuación ocurrió en el marco de la entrega del premio Impacto Global a la cantante mexicoamericana de 29 años, galardón que recibió de manos de su colega y amiga Natti Natasha durante la gala.

Vestida con un brillante traje y la cabeza envuelta en un pañuelo que resaltaba su estilo único, Becky G subió al escenario para honrar a la llamada "Reina del Tex-Mex" con una interpretación cargada de emoción y nostalgia.

La elección de la canción no fue casual: "Dreaming of You" es uno de los temas más emblemáticos de Selena, lanzado póstumamente en julio de 1995, y representa el anhelo y la esperanza que definieron el legado de la artista tejana.

Al recibir el galardón, Becky G ofreció un discurso que arrancó aplausos y lágrimas a partes iguales.

"Impacto global realmente me hace reflexionar cuál es mi impacto. Me encanta lo que hago en el escenario, pero para mí también se trata de lo que pasa cuando se apagan las luces. Se trata de cómo me comprometo con mi comunidad, cómo represento mi cultura y cómo abro espacio para la próxima generación mientras doy respeto a las generaciones antes de mí. Obviamente, una gran inspiración para mí fue Selena Quintanilla, alguien que nos mostró que no tenemos que elegir entre culturas y idiomas y que podemos ser todas a la vez", dijo la artista con los ojos llenos de lágrimas.

Becky G cerró su discurso con un mensaje directo a las mujeres y niñas que la veían: "Su voz importa, no tienen que hacerse menos. Ustedes ya pertenecen, merecemos soñar sin límites".

La actuación desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron nostalgia y admiración. "Todavía esa muerte sigue doliendo" o "Selena por siempre en nuestros corazones, única nadie como ella". Muchos celebraron el gesto como un tributo respetuoso entre dos generaciones de artistas chicanas, resumido en una frase que circuló ampliamente: "Ambas tienen historias muy iguales pero diferentes generaciones".

El homenaje cobra un significado especial por la conexión que une a ambas artistas: Becky G, nacida en Inglewood, California, de ascendencia mexicana, comparte con Selena la identidad chicana y la experiencia de navegar entre dos culturas e idiomas.

La gala, conducida por Chiquis, también reconoció a Rosalía como Mujer del Año, y entregó premios a Gloria Trevi (Trayectoria Musical), Ivy Queen (Pionera), Julieta Venegas (Excelencia Artística), Lola Indigo (Evolución Artística), Young Miko (Artista Imparable) y Joy (Espíritu de Cambio).

Selena Quintanilla, fallecida el 31 de marzo de 1995 a los 23 años, vendió más de 18 millones de discos en vida y sigue siendo un pilar de la identidad latina en Estados Unidos, un legado que la actuación de Becky G demostró que ninguna generación está dispuesta a olvidar.