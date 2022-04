Mensaje de Yolanda Benet a su hija fallecida Suylén Milanés

Suylén Milanés / Yolanda Benet y su hija Suylén Milanés Foto © Facebook Yolanda Benet

La cubana Yolanda Benet, musa de la canción "Yolanda" de Pablo Milanés, escribió un conmovedor mensaje dirigido a su hija fallecida recientemente, la cantante Suylén Milanés.

Las sentidas letras fueron publicadas en el perfil de Facebook de Yolanda, y están inspiradas por el cumpleaños de Suylén quien este 3 de abril habría llegado a los 51 años de nacida.

"Hoy, tu primer cumpleaños lejos de esta tierra y el dolor de tu ausencia me corroe el alma. Hoy más que nunca he sentido la falta que me haces, tu abrazo cálido y cariñoso y tú interés por saber siempre si era feliz", dijo Yolanda en su mensaje.

La madre cubana contó que habló con su hija el día antes de que sufriera el accidente cerebrovascular que obligó a su hospitalización y a su posterior deceso.

"Hablé contigo el día antes de la tragedia, sin saber que sería la última vez. Me contaste tus planes futuros, tus deseos de verme, hablamos de tus hijos, de tu vida, sin saber que era nuestra despedida. Llegué a Cuba con la esperanza de verte y ya no estabas. Preferí quedarme con tu imagen sonriente y así recordarte", escribió Yolanda.

En su mensaje narra cómo al conocer la muerte de su hija se encerró en la casa de Suylén intentando llenar su vacío con los recuerdos. Redescubrió su presencia en las fotos, en las obras de arte que la artista creaba y en cada objeto que la traía a su memoria.

"Te fuiste mi niña pero queda tu preciosa obra. Será difícil olvidarte. Todos te querían. No había lugar que llegarás y fueras ignorada porque irradiabas una energía contagiosa", comentó.

Yolanda agradeció las muestras de cariño que recibió Suylén y su familia en el período en que estuvo ingresada y tras su fallecimiento. Indicó que recibieron mensajes de buenos amigos y de personas completamente desconocidas, desde diversos lugares del mundo.

"Dentro de mi más inmenso dolor he tenido que sonreír de haber tenido una hija tan querida. Es una enorme satisfacción para una madre rota de dolor y de tristeza que le costará mucho resignarse a tu ausencia. (...) Adiós mi adorada hija hermosa, irreverente, única e inolvidable", concluyó.

Yolanda Benet y Pablo Milanés tuvieron juntos tres hijas. Ellas son Lynn, Suylén y Liam.

Suylén Milanés era músico, cantante, y directora general y ejecutiva de la institución cultural PM Records. Tuvo dos hijos que la sobreviven, Pablo y Camila. Tuvo también otros cuatro hermanos, que son Haydée, Antonio, Pablo y Rosa, hijos de Pablo Milanés en otras relaciones matrimoniales.