Ajenos a las críticas por su canción, Anuel AA y Yailin celebran los números de "Si tú me busca"

Tras varios meses de romance, Anuel AA y Yailin lanzaron su primera canción juntos. Se trata de "Si tú me busca", un tema en el que la pareja demuestra que su complicidad va más allá de lo privado, porque en el ámbito profesional también se complementan a la perfección.

Las expectativas estaban por las nubes con este lanzamiento, ya que es la primera canción que estrena Yailin desde que hizo pública su relación con el boricua. Por lo que era de esperar que el tema diese qué hablar en la esfera virtual, donde la canción ha tenido el efecto contrario al que podría haber esperado la pareja y están recibiendo cientos de críticas por parte de los cibernautas.

La primera colaboración tiene una letra muy explícita y provocativa. Una canción que además aterrizó con un videoclip en el que vemos imágenes de la vida cotidiana de los tortolitos y otras grabadas en un set de rodaje. Debajo del clip musical encontramos comentarios como:

"Las leyendas nunca mueren se entierran solas, Descansa en paz Anuel", "Amiga si te dedican esta canción, ahí no es", "Hicimos una fiesta en casa, pero ya era muy tarde y los invitados no querían irse. No sabía cómo sacar a los invitados, así que puse esta canción y se retiraron en ese mismo instante... Gracias Anuel", "Es un error combinar la profesión con amor. Uno tiene que saber quién tiene talento para cantar y quién no", "La mejor parte de la canción es cuando la quitas", "Gracias, lo puse de alarma y ahora me levanto media hora antes para que no suene" o "Ahora entiendo cuando dicen que el amor es ciego.... Pero también sordo".

Las mismas reacciones se pueden encontrar en otras plataformas sociales como Twitter o Instagram, donde los cibernautas coinciden: no les gusta la canción.

Aún así, la realidad es que los nombres de los cantantes están en tendencia, donde cientos de fans e internautas han expresado su indignación y han opinado sobre su colaboración.

Pero aunque la mayoría de opiniones que se leen son negativas, poco le importa a la pareja las críticas que pueden recibir por esta canción, ya que el puertorriqueño aseguró que es un éxito y celebró los números que está haciendo con su prometida.

"Esta es la canción número 1 en la calle ahora mismo. Todo el mundo lo que están es hablando de 'Si tú me busca'. ¡Yailin, números naturales sin gastar en campañas! Ah, y la canción ya llevaba un mes y medio desde que la filtraron antes de tiempo", comenzó diciendo el cantante en Instagram, donde también le dejó un recadito a sus fans y otro para sus haters.

"Gracias a los que nos quieren, y a los que nos odian: sigan viendo el vídeo pa que hablen mie*** y los números sigan subiendo", concluyó.

En sus historias, también publicó más imágenes enseñando las reproducciones que acumula el tema en Youtube (más de 11 millones) y que se encuentra en la cima de la lista de tendencias de la plataforma.

Captura Instagram / Anuel AA

Aquí te dejamos la canción por si todavía no las has escuchado:

