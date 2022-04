Liam Milanés recuerda a su hermana Suylén en su cumpleaños 51: “No te vas, ni te irás nunca”

Liam y Suylén Milanés Foto © Facebook/ Liam Milanés

La productora musical Liam Milanés, hija del cantautor cubano Pablo Milanés, recordó a su hermana Suylén en su cumpleaños 51 con emotivas palabras: “No te vas, ni te irás nunca”.

“Esto fue hace tres añitos, nuestro último cumple junticas. Pero hoy con 51, sigues aquí, no te vas, ni te irás nunca jamás. Feliz cumple hermana mía, alma gemela. Mucha luz y brindo por ti”, escribió Liam en su perfil de Facebook, a propósito del onomástico, este 3 de abril.

Cientos de internautas comentaron la publicación con mensajes de cariño. “Feliz cumpleaños Liam y Suylén, mucha fuerza en este día difícil para toda la familia”; “Es hermoso que la recuerdes así, con alegría, como ella siempre vivió”; “¡Feliz cumpleaños! Mi abrazo de la tierra al cielo”, comentaron algunos amigos.

El pasado 30 de enero, la familia Milanés dio a conocer el lamentable fallecimiento de Suylén, a sus 50 años. La productora y cantante murió luego de permanecer varios días hospitalizada en estado de gravedad, a causa de un accidente cerebrovascular.

La institución cultural PM Records, dirigida por la artista durante varios años, confirmó la triste noticia en un comunicado oficial y afirmó que por decisión familiar su cuerpo iba a ser cremado y no se realizaría velatorio público.

A propósito del aniversario 51 de Suylén, su mamá Yolanda Benet escribió un conmovedor mensaje en su perfil de Facebook. "Hoy, tu primer cumpleaños lejos de esta tierra y el dolor de tu ausencia me corroe el alma. Hoy más que nunca he sentido la falta que me haces, tu abrazo cálido y cariñoso y tu interés por saber siempre si era feliz", expresó en su publicación.

Yolanda agradeció las muestras de cariño que recibió su hija mientras estuvo hospitalizada y la familia tras su fallecimiento. Aseguró que Suylén será recordada por todo el que tuvo la dicha de conocerla, por la obra que dejó y los certámenes que creó para promover la música electrónica cubana.

En los días que siguieron a la muerte de su hermana gemela, Liam, quien reside desde hace varios años en Madrid y es también productora musical, publicó la última instantánea que compartieron. "Nuestra última foto juntas y ahora nada que decir, alma gemela. Toda la luz para ti, te quiero siempre", expresó en esa oportunidad.

Suylén se inició en el mundo artístico a los 16 años, impulsada por el acervo musical de su familia, pues además de su padre, sus hermanas Haydée y Lynn también tienen consolidadas carreras como cantantes.

Graduada de Canto y Dirección Coral en el Conservatorio "Ignacio Cervantes" de La Habana, fue también vocalista de los grupos Tesis de Menta, Aries y Monte de espuma. Como directora de PM Records, creó el Festival EYEIFE en 2017 y en 2020, la agrupación femenina SOMOS, con la que ganó un premio Cuerda Viva a la mejor banda de rock.