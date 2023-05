Liam Milanés niega vínculo de su familia con gira de Buena Fe por España

La productora musical Liam Milanés, hija del cantautor Pablo Milanés, negó cualquier vínculo de su familia con la gira que la agrupación cubana Buena Fe realiza por España.

Liam, residente en Madrid, desmintió el rumor en el muro de Facebook del médico cubano Lucio Enríquez Nodarse, quien días atrás, en el concierto del dúo en Madrid, fue agredido por gritar "Patria y Vida" y pedir libertad para los presos políticos.

"No es cierto que yo trabaje con Buena Fe, ni que haya traído a Buena Fe a España, ni que mi hermana Lynn haya cantado con ellos, así que por favor dejen de decir estas mentiras. Ni mi empresa ni yo tenemos absolutamente nada que ver con ellos", aseguró la hija del emblemático autor de Yolanda.

Enríquez Nodarse compartió capturas de dos publicaciones donde se anunciaba la presentación de Buena Fe en una sala de conciertos de Madrid, acompañados de la cantante Lynn Milanés, otra hija de Pablito.

"No puedes dar una información de la que no tienes certeza, ese concierto ya se hizo y mi hermana nunca pisó esa sala", recalcó Liam.

"Si se informan bien, habrán visto que en ningún concierto ha cantado mi hermana, eso fue un error que se corrigió y por favor les pido que paren esto", demandó.

La gira de Buena Fe, cuyo líder, Israel Rojas, es un fuerte vocero del gobierno, se ha visto envuelta en la polémica debido a la cancelación de sus presentaciones en ciudades españolas, lo cual se asocia a la golpiza que defensores del régimen propinaron al doctor Enríquez Nodarse y a otros activistas en el concierto de Madrid.

A raíz de las cancelaciones de sus conciertos, el cantautor concedió una entrevista con la revista OnCuba, en la que negó que en Cuba existan presos políticos por haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021.

"Que yo conozca, no. Y no voy a hablar de algo que no conozco. Si alguien me la hace saber… Podrán decir que no la conozco porque no quiero. No es así. Yo no estoy en todas...", señaló.

Esta semana, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés) incluyó a Rojas en su lista de represores.

El cantautor es vinculado con acciones represivas mientras era miembro del Ministerio del Interior en su natal Guantánamo, y acusado de colaborar con la propaganda del régimen castrista en el exterior.

El informe de FHRC recuerda además las declaraciones del cantautor a la televisión oficialista el 11J, frente a la sede del edificio del ICRT, donde varios manifestantes pacíficos fueron arrestados violentamente.

"Si alguien convoca irresponsablemente a desestabilizar ese proceso (…) bueno, pues no hay más remedio que salir a la calle y dar la batalla. Y ya todo el mundo oyó al presidente, cada cual sabe lo que tiene que hacer", dijo, en referencia al llamado que hizo el gobernante Díaz-Canel a reprimir a los manifestantes.