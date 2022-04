Tres jóvenes balseros cubanos llevan más de un mes desaparecidos

Foto © cortesía / de sus redes sociales

Tres jóvenes balseros cubanos se encuentran desaparecidos desde que salieron de Caimito, provincia Artemisa, a inicios del pasado mes, según informó el hermano de uno de ellos a CiberCuba.

Los jóvenes –identificados como Abdiel Domínguez, Misael Yurisel Herrera Aliaga, Anyer Casero– salieron de la isla en una embarcación rústica a remo y vela, sin motor, el 3 de marzo.

"No se ha sabido nada, todas las familias están muy desesperadas", dijo el hermano a este portal.

A mediados de marzo, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a tres balseros cubanos que habían quedado varados en una isla cerca de Anguilla Cay, Bahamas, y los entregó a las autoridades de Bahamas. Sus nombres no fueron revelados, pero por las fechas y la similitud de la embarcación que describieron, podría tratarse del mismo caso.

"No se supo si eran ellos porque no dijeron nombre, solo que eran tres cubanos, y una de las novias de ellos vio la noticia y dice que la embarcación era esa en la que ellos se fueron, pero no se sabe nada más", dijo a CiberCuba el hermano de uno de los balseros desaparecidos.

Balseros varados en una isla cerca de Anguilla Cay, Bahamas. Foto: Guardia Costera de EE.UU.

Las autoridades de Bahamas no suelen dar detalles públicos de sus operaciones de rescate y detención de migrantes. Los nombres de los balseros cubanos rescatados generalmente son enviados a la Embajada de Cuba en Bahamas.

Muchos balseros que salen de Cuba rumbo a las costas de Florida se pierden en mar abierto y llegan a Bahamas, principalmente a Anguilla Cay y otras pequeñas islas aledañas.

La cifra de balseros cubanos interceptados cerca de las costas de Florida en lo que va de año fiscal (desde el 1ro de octubre de 2021) supera los 1,100.