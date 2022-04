Familia piden mejor atención médica para niña de 11 años ingresada en Holguín

Familia cubana pide en la redes mejor atención médica para una niña de 11 años ingresada desde hace más de 20 días en el hospital pediátrico de Holguín.

El post, que ya tiene casi cuatro mil comentarios, se ha compartido más de dos mil veces y tiene más de 3, 600 interacciones, refiere que la niña se nombra Karen Fernández Garce y que su estado de salud “está muy, pero muy, delicado”.

“Pide de favor, con el corazón en la mano, a todos mis amigos que me ayuden a compartir ésta publicación pidiendo una mejor atención médica para mi sobrina”, refirió este miércoles en su perfil de Facebook la usuaria que se identifica como Yamila Espinosa Rondón.

La publicación añade que la niña fue ingresada el 7 de marzo en el pediátrico de Las Tunas y fue trasladada para Holguín el día 16 de ese mes y que ha sido sometida a muchas pruebas, las cuales aún no han dado un diagnóstico específico.

“La niña se nos está debilitando y apagando cada día más”, apunta Espinosa Rondón, y añade que solo está sostenida por sueros, “ya que no come, no camina y apenas habla”.

Explica, también, que la pequeña está “cada día más débil y agotada” y que aún no tiene ninguna medicación, a no ser para para controlar sus náuseas y vómitos.

“Aún no se toma decisión de traslado, solo la tienen ahí esperando ¿qué? Por favor, amigos ayúdenme a compartir, la niña tiene un estado de salud muy delicado. Por favor, solo tiene un solo riñoncito y cada minuto para ella cuenta. Slo pedimos que se tome en cuenta que con esta publicación se le brinde la atención que necesita nuestra niña”, concluye la publicación.

Entre los miles de comentarios que ha generado este pedido de ayuda, muchos coinciden en que la familia “no debe esperar más” y que “se la lleven para La Habana”.

“No esperen más, consigue un carro y llévala para La Habana, allí la atienden. Ten fe, pero no se detengan, anden rápido antes que se debilite más”, les propone una usuaria.

Otra opinión aconseja, además que pidan el traslado para Camagüey. “He tenido a mis sobrinos en el pediátricos de Camagüey y han tenido muy buena atención, hay muy buenos médicos, aunque ahora no hay nada de medicamentos en ninguna parte”.

“Mi consejo como madre es que no pierdas tiempo. Si no te quieren dar el traslado, llévatela por tus medios, responsabilízate y llévatela para el William Soler en La Habana. La nena en su mirada se nota que no está bien. Es mejor morir en el intento, que no hacer nada. Nosotras las madres nos picamos en pedacitos para darle de comer a nuestros hijos”, sugiere otra opinión.