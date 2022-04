Detienen a 16 cubanos en casa rentada por traficantes de personas en México

Un grupo de 16 cubanos, ente ellos dos menores de edad, que se encontraban en una casa rentada por traficantes de personas en el estado mexicano de Coahuila, fueron detenidos este martes por la policía y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

La vivienda, ubicada en la colonia Haciendas II en el municipio Ramos Arizpe de ese estado mexicano, había sido rentada por los llamados "polleros", y los vecinos dijeron haber visto en ocasiones anteriores una van (camioneta) con personas que ingresaban al lugar, según informó un periódico local.

El domicilio era utilizado como lugar de descanso de los inmigrantes y, gracias a los reportes ciudadanos hechos a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, fue desmantelado por efectivos de la Policía Municipal.

Según la nota, la detención de los cubanos se produjo sobre las 10:30 am del martes. El lugar se encontraba en condiciones precarias, lleno de basura y los migrantes dormían en el piso. No obstante, el reporte no indica si las personas se encontraban allí en contra de su voluntad.

De acuerdo con otros medios digitales, luego de su detención, los inmigrantes fueron llevados a las instalaciones de Seguridad Pública para ser sometidos a una valoración médica, antes de trasladarlos al INM en Saltillo, capital de Coahuila, con el fin de determinar su situación legal.

Este mismo martes, otro grupo de 70 inmigrantes, cubanos y de otras nacionalidades, fueron encontrados en el cuarto de máquinas y pozo de agua de un hotel en el estado mexicano de Oaxaca, y detenidos por la policía.

Los operativos de detención y la deportación de inmigrantes desde México se han incrementado en este 2022.

En febrero de este año, la entrada irregular de cubanos a Estados Unidos desde México marcó récord, cuando 16,550 personas cruzaron la frontera entre ambos países, la mayor cantidad para un mes en más de dos décadas.

Asimismo, el pasado 28 de marzo, la cifra de cubanos detenidos en la frontera de EE.UU. marcaba récord para un solo día. Según informaba la Patrulla Fronteriza, un total de 1,500 cubanos fueron detenidos ese lunes en los pasos fronterizos.