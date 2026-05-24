Detienen a cubano acusado de herir con cuchillo y amenazar de muerte a un hombre en México

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Las autoridades de Chiapas ejecutaron una orden de aprehensión contra Alfredo «N», un ciudadano cubano acusado de intentar matar a un hombre al que hirió con un cuchillo y amenazó de muerte en Palenque, en el sureste de México.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, agentes de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo detuvieron a Alfredo «N» como presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de Bartolo «N». Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo en esa ciudad chiapaneca.

La víctima declaró ante las autoridades que fue golpeada y atacada con un arma blanca por el acusado, quien además la amenazó de muerte antes de darse a la fuga.

El delito de homicidio calificado en grado de tentativa implica que el agresor actuó con intención de matar sin llegar a consumar el crimen. La calificación agrava la posible pena al existir circunstancias como premeditación, ventaja o alevosía.

Tras su captura, Alfredo «N» fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional con sede en Playas de Catazajá, municipio cercano a Palenque con competencia territorial para atender casos de esa región.

La Fiscalía enmarcó la detención dentro de su política de «Cero Impunidad» y aseguró que, «con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo».

Palenque se ha convertido en un punto estratégico dentro de la ruta migratoria que conecta la frontera sur de México con el norte del país y Estados Unidos. En la zona existe una alta presencia de migrantes cubanos que permanecen en tránsito o a la espera de regularizar su situación migratoria, muchos de ellos sin documentos.

Ahora será el juzgado de Playas de Catazajá el encargado de definir la situación jurídica de Alfredo «N» y determinar si enfrentará un proceso formal por intento de homicidio.