Yoan de la Cruz cumplió sus 28 años en prisión por transmitir protestas del 11J

Yoan de la Cruz, el joven cubano que fue condenado a seis años de prisión por transmitir en directo la protesta del pasado 11 de julio en San Antonio de los Baños, pasa este miércoles su cumpleaños 28 en prisión.

“Hoy es el cumpleaños de Yoan de la Cruz. Él fue quien grabó las protestas en San Antonio y transmitió en sus redes el #11J. […] Ese video que inició el 11J le ha costado a este muchacho seis años de su vida”, se lee en un post de la plataforma Cubalex.

“Hoy mi primo Yoan de la Cruz celebra su cumpleaños 28 tras las rejas de una prisión en Cuba. ¡Hacer una transmisión en vivo por Facebook no es delito!”, comentó en Twitter Williams Cruz Perdomo, uno de sus familiares.

El joven ariguanabense fue detenido el 22 de julio por la policía a causa de la transmisión en directo de las protestas en la localidad de la provincia de Artemisa, según se pudo conocer en ese entonces por varias denuncias de amigos y familiares.

A finales de marzo de este año, fue condenado a seis años de prisión por los supuestos delitos de desacato, desorden público y por haber recibido una recarga el 11 de julio, poco tiempo después de que hubiera comenzado a transmitir la manifestación desde la puerta de su casa. La fiscalía había solicitado en principio una pena de ocho años en el juicio celebrado en diciembre de 2021.

En enero pasado, poco después de efectuado el juicio, su madre defendió la inocencia de su hijo y pidió su excarcelación. “Mi niño, mi único hijito, no hizo nada, no dejes Señor que me lo condenen. Libertad, Dios mío, para todos [los presos del] 11J”, escribió Maribel Cruz en Facebook.

Durante su reclusión en la cárcel de Melena del Sur, Mayabeque, De la Cruz denunció, en una carta dirigida a un amigo, que estaba siendo víctima de maltratos y humillaciones, tanto por su orientación sexual como por su condición de preso político.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba se pronunció recientemente sobre la condena al joven. “Yoan de la Cruz recibió 6 años simplemente por transmitir en directo la protesta. Opinar y compartir información pública no son delitos”, declaró en su cuenta de Twitter.

Más de 100 jóvenes cubanos que participaron en las protestas del 11 de julio fueron condenados a mediados de marzo a penas que oscilan entre 6 y 30 años de cárcel.