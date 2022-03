EE.UU. denuncia condena de joven cubano que transmitió la primera directa del 11J

El gobierno de Estados Unidos condenó este viernes la sanción de seis años impuesta al joven cubano Yoan de la Cruz por transmitir en vivo la protesta en la localidad de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, durante el estallido social del 11J.

"Yoan de la Cruz recibió 6 años simplemente por transmitir en directo la protesta. Opinar y compartir información pública no son delitos", dijo una declaración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, difundida en su cuenta de Twitter.

La sede diplomática recordó que la manifestación en San Antonio de los Baños que transmitiera De la Cruz en sus redes sociales “se hizo viral y pronto decenas de miles de cubanos se unieron a ella en todo el país”.

"El 11J los habitantes de San Antonio de los Baños salieron a las calles para protestar por mejores condiciones de vida y mayores libertades”, agregó la declaración. "“En lugar de responder a las necesidades legítimas del pueblo, el régimen castiga a San Antonio condenando a 17 de sus manifestantes a entre 4 y 10 años de prisión”.

El Departamento de Estado y la Embajada estadounidense en La Habana han mantenido denuncias constantes contra la represión desatada por el gobierno cubano por las protestas del 11J y han denunciado las altas condenas impuestas a los manifestantes en juicios fabricados sin garantías procesales.

De la Cruz, de 26 años, quien finalmente fue sentenciado este mes, ha denunciado desde la cárcel de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, el acoso, discriminación y bullying al que ha estado sometido por ser preso político y homosexual.

"Nadie se imagina cómo me he sentido, eso solo lo sé yo, los maltratos y humillaciones que he tenido que aguantar, una por ser homosexual y otra por lo ocurrido el 11 de julio, que para mí no hice nada, para que me pidan ocho años de prisión", escribió el joven en una carta dirigida a Adelth Bonne Gamboa, quien ha estado pendiente del caso y ha expuesto los detalles en redes sociales.

De la Cruz fue encarcelado por las autoridades cubanas el pasado 22 de julio luego de haber transmitido en Facebook la primera directa de las protestas, que se iniciaron en este municipio de la provincia Artemisa y luego se extendieron por más de 60 ciudades y territorios de todo el país.

La petición inicial de la Fiscalía fue de 8 años de cárcel por los presuntos delitos de desacato, desorden público y por haber recibido una recarga ese día, cuando en realidad el joven cubano solo grabó con su celular las protestas desde la puerta de su casa.

En diciembre tuvo lugar el juicio y la Fiscalía reiteró la petición de 8 años, según declaraciones de la madre de De la Cruz, Maribel Cruz: "Mi niño, mi único hijito, no hizo nada, no dejes Señor que me lo condenen. Libertad, Dios mío, para todos [los presos del] 11J", escribió la madre en una publicación en Facebook.

Las condenas dictadas hasta el momento contra 128 manifestantes juzgados desde finales del pasado año suman en total 1,916 años de cárcel, con sentencias que llegan a 30 años en el caso de Dayron Martín Rodríguez, manifestante en el barrio habanero de La Güinera.