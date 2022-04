Lanzan piedras contra domicilio de la activista Saily González

La activista Saily González Velázquez denunció este viernes que fue víctima nuevamente de actos vandálicos por partidarios del régimen cubano que lanzaron piedras y otros desechos contra la fachada de su domicilio en la ciudad de Santa Clara.

“Otra vez los revolucionarios se llegan a mi puerta a hacer lo que saben: amenazar, vandalizar. Esta vez con piedras. En las últimas semanas lo han intentado todo: el acoso a quienes me visitan, citaciones a mis vecinos con actas de advertencia incluidas, campañas de descrédito hacia mí y hasta hacia mi madre”, afirmó la opositora en su cuenta de Facebook.

González explicó que a las autoridades les molesta su existencia y su decisión de no callar. “Les molesta que exista, que no me rinda, que no me quiebre, y que además, como anoche, me atreva a salir con mis amigos a un lugar donde se me quiere bien, a pesar del terror que se han empeñado en implantarme”, agregó.

Dijo que también al régimen le resulta incómodo su amor por Cuba, que se burle de ellos cuando los descubre detrás de cada error, de cada chapucería y que insista en que el país no es de ellos, sino de todos los cubanos.

“¿Cómo voy a permitirme estar quebrada cuando veo que en este país el poder lo ostentan los asnos con garras, y los respaldan los vándalos, los fascistas, los terroristas? Y que lo hacen apresando, incluso, a niños. 1027 presos políticos tenemos hoy en esta isla de menos de 11 millones de habitantes ¡Qué vergüenza!”, se cuestionó.

Más de 400 internautas reaccionaron al post de González manifestándole apoyo. “A pesar de las adversidades que se te van imponiendo en la vida eres fuerte con tus principios y valiente. Aunque existan diferentes ideologías, debemos de respetarnos, es de seres humanos tener educación, dignidad y ante todo respeto. Esas actitudes tan sucias no son dignas de los revolucionarios”, escribió una usuaria de la red social.

“Fuerza y mente fría. Cada acto vandálico, cada acto de repudio, cada amenaza, habla bien claro de la justeza de nuestra causa y la falta de argumentos de ellos para responder. “Que clase de cobardía. Son unos desvergonzados. Eres una mujer de la cual debemos sentirnos orgullosos”, comentaron otros foristas.

La activista cubana ha sido víctima frecuente de hechos similares, orquestados por las autoridades cubanas. El pasado 11 de marzo, la fachada de su casa amaneció cubierta con un saco de fango pestilente, que podría haber estado dirigido a lastimar a su perro.

"Cuando salió mi madre e infirió las apropiadas ofensas a viva voz para el perpetrador, sintió el ruido chillón de las motos Suzukis, transporte propio de los oficiales de la Seguridad del Estado en Santa Clara, arrancando desde la esquina", relató en esa ocasión.

También el 3 de marzo, lanzaron huevos contra su vivienda. “Y cuando crees que los esbirros de la policía política no son capaces de más, amanece tu puerta así, llena de huevos que tiraron en tu puerta, porque simplemente tú disientes del régimen, lo llamas dictadura, crees que quien está al mando es un puesto a dedo sin casa y no tienes miedo de decir que EL SOCIALISMO ES MISERIA”, escribió González.

Este viernes también ocurrió en Santa Clara un acto vandálico contra el hogar del activista Pedro López Mesa, familiar del preso político, Andy García Lorenzo. En su página de Facebook, López denunció la acción y reafirmó que ninguna acción podrá parar "el amor y el respeto por la causa más justa que hemos defendido en nuestras vidas la #LibertadParaLosPresosPoliticos".