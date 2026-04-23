Cocinan para los olvidados y el régimen las persigue: organizan campaña de apoyo a Lara Crofs y Daniela Peral

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Saily González lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe para apoyar a Yamilka Lafita —conocida en redes como Lara Crofs— y a su pareja Daniela Peral, dos mujeres que cocinan y reparten alimentos a personas en situación de extrema vulnerabilidad en La Habana mientras el régimen cubano las hostiga, las detiene y las presiona para que abandonen el país.
La campaña busca cubrir ingredientes, transporte y gastos básicos para que ambas activistas puedan sostener su labor humanitaria independiente, que el Estado cubano no solo no realiza sino que presionan a ambas mujeres para que abandonen Cuba.
"Lara no se propuso ser heroína. Se propuso que nadie en su comunidad se fuera a dormir con hambre", señaló González al presentar la iniciativa, que busca garantizar la continuidad de un trabajo que las autoridades cubanas han intentado frenar por múltiples vías.
Entre las acciones represivas documentadas, agentes del régimen la detuvieron nuevamente en La Habana, sumando una nueva detención a un historial de acoso sistemático.
En otra ocasión, le le confiscaron más de 200 paquetes térmicos y 20 litros de gasolina, materiales destinados directamente a la asistencia de personas vulnerables.
El hostigamiento no se limita a las detenciones y confiscaciones. El régimen también le impidió asistir a la misa de despedida del niño Damir Ortiz, un episodio que evidenció hasta qué punto las autoridades están dispuestas a interferir en la vida personal de quienes ejercen activismo humanitario independiente.
La trayectoria de Yamilka Lafita en el activismo es larga. Fue detenida junto a Carolina Barrero durante una llamada con la opositora Tania Bruguera, lo que demuestra que su perfil como activista es conocido y vigilado por las autoridades desde hace años.
Su trabajo solidario también incluyó una campaña de ayuda para damnificados del huracán Oscar en Guantánamo, mostrando que su labor trasciende La Habana y responde a emergencias en distintos puntos del país.
Analistas y organizaciones de derechos humanos han señalado que lo que sufren Lafita y Peral responde a un patrón de represión aplicado contra otros proyectos de ayuda comunitaria en Cuba, donde el Estado persigue sistemáticamente cualquier iniciativa civil independiente que pueda evidenciar su incapacidad para atender a la población más vulnerable.
Preguntas Frecuentes sobre la Campaña de Apoyo a Lara Crofs y Daniela Peral
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes son Lara Crofs y Daniela Peral y por qué las persigue el régimen cubano?
Lara Crofs y Daniela Peral son activistas en Cuba que se dedican a repartir alimentos a personas en situación de extrema vulnerabilidad. El régimen cubano las persigue debido a su labor humanitaria independiente, que expone la incapacidad del Estado para atender a la población más necesitada. Han sido detenidas y hostigadas como parte de un patrón de represión contra iniciativas civiles independientes.
¿Cómo puedo apoyar a Lara Crofs y Daniela Peral en su labor humanitaria?
La activista Saily González ha lanzado una campaña de recaudación en GoFundMe con una meta mensual de 5,000 dólares para apoyar a Lara Crofs y Daniela Peral. Este fondo busca cubrir los costos de ingredientes, transporte y otros gastos básicos necesarios para continuar su labor de distribución de alimentos en Cuba.
¿Qué acciones represivas ha tomado el régimen cubano contra Lara Crofs?
El régimen cubano ha tomado varias acciones represivas contra Lara Crofs, entre ellas detenciones arbitrarias, confiscaciones de materiales y restricciones para asistir a eventos personales importantes. Estas acciones forman parte de un acoso sistemático que busca frenar sus actividades humanitarias y su activismo en general.
¿Qué impacto tiene la labor de Lara Crofs y Daniela Peral en la comunidad cubana?
La labor de Lara Crofs y Daniela Peral tiene un impacto significativo al proporcionar alimentos y apoyo a personas en situación de extrema pobreza en Cuba, especialmente en momentos críticos como bajas temperaturas. Su trabajo también denuncia la falta de acción estatal para atender las necesidades básicas de los ciudadanos cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.