Cocinan para los olvidados y el régimen las persigue: organizan campaña de apoyo a Lara Crofs y Daniela Peral

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Saily González lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe para apoyar a Yamilka Lafita —conocida en redes como Lara Crofs— y a su pareja Daniela Peral, dos mujeres que cocinan y reparten alimentos a personas en situación de extrema vulnerabilidad en La Habana mientras el régimen cubano las hostiga, las detiene y las presiona para que abandonen el país.

La campaña busca cubrir ingredientes, transporte y gastos básicos para que ambas activistas puedan sostener su labor humanitaria independiente, que el Estado cubano no solo no realiza sino que presionan a ambas mujeres para que abandonen Cuba.

"Lara no se propuso ser heroína. Se propuso que nadie en su comunidad se fuera a dormir con hambre", señaló González al presentar la iniciativa, que busca garantizar la continuidad de un trabajo que las autoridades cubanas han intentado frenar por múltiples vías.

Entre las acciones represivas documentadas, agentes del régimen la detuvieron nuevamente en La Habana, sumando una nueva detención a un historial de acoso sistemático.

En otra ocasión, le le confiscaron más de 200 paquetes térmicos y 20 litros de gasolina, materiales destinados directamente a la asistencia de personas vulnerables.

El hostigamiento no se limita a las detenciones y confiscaciones. El régimen también le impidió asistir a la misa de despedida del niño Damir Ortiz, un episodio que evidenció hasta qué punto las autoridades están dispuestas a interferir en la vida personal de quienes ejercen activismo humanitario independiente.

La trayectoria de Yamilka Lafita en el activismo es larga. Fue detenida junto a Carolina Barrero durante una llamada con la opositora Tania Bruguera, lo que demuestra que su perfil como activista es conocido y vigilado por las autoridades desde hace años.

Su trabajo solidario también incluyó una campaña de ayuda para damnificados del huracán Oscar en Guantánamo, mostrando que su labor trasciende La Habana y responde a emergencias en distintos puntos del país.

Analistas y organizaciones de derechos humanos han señalado que lo que sufren Lafita y Peral responde a un patrón de represión aplicado contra otros proyectos de ayuda comunitaria en Cuba, donde el Estado persigue sistemáticamente cualquier iniciativa civil independiente que pueda evidenciar su incapacidad para atender a la población más vulnerable.