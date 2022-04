Cristiano Ronaldo rompe de un manotazo teléfono celular a un adolescente autista

Cristiano Ronaldo está en problemas luego de que el sábado rompiera de un manotazo el teléfono celular a menor autista mientras el jugador se dirigía el túnel de vestuarios tras la derrota del Manchester United contra el Everton.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que el astro portugués, que avanzaba cojeando por una herida en una pierna, se molestó porque lo estaban filmando y arrebató el teléfono al adolescente en medio de la sorpresa de los testigos del incidente.

El menor de edad, identificado como Jake Harding y seguidor del Everton, era la primera vez que visitaba el estadio para presenciar un partido de fútbol y acabó con un hematoma en una mano tras la agresión.

“Los jugadores se iban. Estábamos en el túnel por el que estaban pasando, y mi hijo los estaba filmando. En un momento, Jake colgó el teléfono porque Ronaldo se bajó la media y le sangraba la pierna. Bajó su celular para ver qué era, ni siquiera habló y Ronaldo pasó y, con un mal humor terrible, tiró el celular de la mano de mi hijo y siguió caminando", dijo en declaraciones a un medio local Sarah Kelly, madre del menor de 14 años de edad.

“Jake estaba en estado de shock total. Es autista y también tiene dispraxia, por lo que no digirió del todo lo que estaba pasando hasta que regresó a casa. Está muy molesto y no quiere volver a ver un partido", añadió la mujer.

Al ver las repercusiones del caso, Cristiano Ronaldo se disculpó unas horas después por lo sucedido.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra del juego limpio y deportividad", escribió el futbolista en Instagram.

A pesar de las disculpas, la familia no está satisfecha.

"Es un joven autista y fue agredido por un jugador de fútbol. Así lo veo yo como madre", dijo Sarah Kelly.

El Departamento de Policía de Merseyside -localidad con jurisdicción sobre el caso- confirmó que ya inició una investigación y que está analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar el nivel de la agresión aplicado por Cristiano Ronaldo.

Precisaron que, de ser necesario, procederán a la detención del jugador.

El Manchester United, que marcha en séptima posición de la Premier League, también está investigando el incidente, según desveló Sky Sports.

En redes sociales, miles de internautas se han mostrado indignados por la reacción de jugador portugués, cuyo equipo cayó 1-0 frente a su rival.