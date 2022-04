Un fallecido por choque entre una bicicleta eléctrica y un ómnibus Viazul en Bayamo

Accidente de tránsito en Bayamo Foto © Collage Facebook / Yadieski Peña

Un accidente entre una bicicleta eléctrica y un ómnibus en el entronque de Guisa, en Bayamo, causó la muerte de una persona este lunes.

Según publicó una usuaria en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, el conductor de una bicicleta eléctrica chocó contra un ómnibus de la empresa estatal Viazul, y falleció como consecuencia del impacto.

Captura de Facebook grupo “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!” / Foto: Alicia Reina Montero

Otro internauta comentó que “siempre es lo mismo en esa zona. Bicicletas a tantas horas de la noche y carretillas a caballo y demás. Y al final le pasan por delante a los policías y no hacen nada. Lo más malo y peligroso es que siempre están a oscuras”.

Captura de Facebook grupo “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!” / Foto: Yadieski Peña

“No siempre se puede culpar a un chofer, muchos de los [conductores de] motos eléctricas son irresponsables ya que no respetan las leyes del tránsito, te cruzan por la derecha para adelantar y muchas veces son el objeto de estos accidentes”, señaló otro comentario.

“El problema no son las bicis eléctricas sino los irresponsables que las conducen -declaró otro usuario-, yo veo a diario 2-3 niños de secundaria a todo lo que da por la ciudad y no se toman medidas. No todos están preparados para conducir y pasan estas cosas”.

Al momento de redactar esta nota, las autoridades locales no habían comunicado la identidad de la víctima. Tampoco trascendió si el chofer que conducía el ómnibus tuvo responsabilidad en el accidente.

En los últimos tres días, se han reportado accidentes de tránsito que lamentablemente han provocado la pérdida de vidas humanas.

Este domingo, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en otro accidente en el kilómetro 727 de la Carretera Central, en las cercanías de la ciudad de Bayamo. El incidente se produjo cuando un auto que regresaba de Bayamo a Manzanillo por la carretera de Las Tunas impactó contra una rastra a primeras horas de la madrugada.

También el pasado sábado, en un tramo de la Autopista Nacional en Villa Clara, chocaron un Hyundai i10 y un Chevrolet del 55 ocasionando la muerte de cuatro personas, entre ellas una embarazada de 20 años, mientras que otras dos personas resultaron heridas.