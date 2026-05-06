Difunden video del accidente en que murió una madre cubana por un conductor ebrio en Kendall

Vídeos relacionados:

La Fiscalía del Estado de Miami-Dade divulgó tres nuevos ángulos de video que muestran en tiempo real cómo ocurrió un accidente de tránsito en el que falleció una cubana madre de dos niños, cuyo auto fue impactado por otro que iba a velocidad extrema.

El accidente ocurrió el pasado 14 de diciembre, poco después de las 8:00 am, en la intersección de la calle 56 del suroeste y la avenida 122 del suroeste, en Kendale Lakes, área de Kendall.

El responsable, Dayron Ramírez-Mesa, de 21 años, conducía su Tesla Cybertruck no solo a exceso de velocidad, sino en estado de embriaguez. Se saltó un semáforo en rojo e impactó a dos vehículos que realizaban un giro a la izquierda: una Toyota 4Runner y un Hyundai Sonata.

Los videos revelan la magnitud de la conducción temeraria. Uno de ellos permite ver momento exacto del impacto, con el Tesla metiéndose contra el Hyundai Sonata justo por el lado del chofer, y luego piezas del vehículo volando por el aire y una llanta rodando por la calle.

Un ángulo trasero de la grabación muestra al Cybertruck adelantando varios autos segundos antes del choque. Un tercer ángulo muestra las secuelas inmediatas del siniestro.

Según los investigadores, los datos del propio carro registraron que tres segundos antes del impacto, Ramírez-Mesa circulaba a 97 millas por hora, más del doble del límite permitido de 40 mph en esa zona.

El Sonata, donde iba la cubana, giró y chocó contra un separador de concreto. Su conductora, identificada como Dayana Abreu Pérez, de 40 años, quedó atrapada en el vehículo. Fue rescatada y trasladada al HCA Florida Kendall Hospital, donde fue declarada muerta.

Dayana era una madre de dos hijos, de siete y 15 años. Su familia reveló que recientemente había superado una larga batalla contra el cáncer. Su muerte, días antes de Navidad, conmocionó a la comunidad del suroeste de Miami-Dade, donde vecinos instalaron un altar improvisado en el punto exacto del impacto.

Al llegar a la escena, los agentes del Sheriff de Miami-Dade reportaron olor a alcohol en el aliento de Ramírez-Mesa, ojos llorosos e inyectados en sangre. Las tres muestras de sangre recolectadas arrojaron niveles de 0.180, 0.103 y 0.081, todas por encima del límite legal de 0.08 en Florida. El nivel más alto, 0.180, más que duplicó el límite permitido.

Ramírez-Mesa se entregó voluntariamente a las autoridades días después del accidente. La jueza Mindy Glazer fijó una fianza de 75,000 dólares con arresto domiciliario y prohibición de conducir.

El joven fue arrestado y acusado de homicidio vehicular por conducción temeraria, conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte, conducción temeraria con daño a propiedad o personas, y conducción bajo los efectos del alcohol con daño a propiedad o personas. Se declaró no culpable.

Este caso recuerda a otros incidentes de conductores ebrios en el sur de Florida que han cobrado vidas en la comunidad hispana de la región.

Bajo la ley de Florida, el delito de conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte es un delito grave de segundo grado que conlleva una pena mínima obligatoria de cuatro años y máxima de 15 años de prisión. Ramírez-Mesa tiene programada una comparecencia ante el tribunal a finales de mayo.