Juan Juan Almeida rompe el silencio sobre el mortal accidente en Santiago de Cuba que involucra a su hermano Juan Guillermo

El activista y opositor cubano Juan Juan Almeida García rompió el silencio esta semana sobre el accidente mortal ocurrido el 1 de mayo en Santiago de Cuba en el que múltiples fuentes involucran a su hermano Juan Guillermo Almeida, conocido como «JG», en una transmisión en vivo desde Europa donde reconoció que su hermano «es un privilegiado del régimen cubano» y que «tiene la protección de los Castros».

El accidente tuvo lugar en la madrugada del 1 de mayo en la intersección de las calles 2 y Escario, en el reparto Santa Bárbara de Santiago de Cuba, conocida popularmente como «la esquina de la muerte».

La víctima fue Agustín Maceo Perdomo, apodado «Pacolo», quien transitaba en su motorina cuando fue impactado violentamente.

Según informaron fuentes locales, el hombre atropellado en Santiago de Cuba acudió al Hospital Provincial Saturnino Lora declarando que se había caído, no que había sufrido un accidente de tránsito, pero horas después despertó incoherente y convulsionando con diagnóstico de derrame cerebral.

Agustín Maceo Perdomo falleció el lunes 5 de mayo en la noche, dejando una hija pequeña y una esposa joven.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada confirmó el deceso y escribió: «No se trata de apellidos. No se trata de poder. Se trata de una vida perdida. Y ninguna vida debería valer menos que un apellido».

Juan Juan Almeida explicó que se enteró del accidente por internet, igual que el público, mientras se encontraba en Europa investigando presuntos casos de lavado de dinero del régimen cubano. Dijo haber contactado a su hermano JG después de años sin comunicarse, ni siquiera por mensajes de texto, específicamente por la gravedad del caso.

Sobre la versión que JG le transmitió directamente, Juan Juan fue preciso: «Me dijo, y voy a hacer textual, yo no iba manejando, pero asumiré como hombre y como ser humano».

El activista no ocultó la realidad del poder en Cuba al referirse a las posibles consecuencias para su hermano: «Si una persona poderosa es culpable de cualquier cosa, pues muchas veces no pasa nada. No hay cárcel, no hay juicio, no hay culpabilidad, no hay fiscalía, no hay leyes, no hay igualdades, no hay nada. Esa es la pura verdad».

Y añadió: «Estamos hablando de Cuba y todos sabemos cómo funcionan las cosas en esa isla. Eso es Cuba, un país sin derecho, un país con privilegio».

Según reportes previos, el auto de JG estaría involucrado en el accidente de Santiago y un enfermero del hospital informó anónimamente que JG y personas de su entorno estuvieron presentes durante los días críticos, mientras la Seguridad del Estado daba seguimiento al caso.

JG, músico salsero y reguetonero con negocios en Santiago de Cuba, fue designado para cerrar la temporada de verano en Cuba en agosto de 2025, lo que refleja sus vínculos con las estructuras del régimen.

Comentaristas en redes sociales recuerdan un incidente similar protagonizado por JG hace aproximadamente 15 años en Mayabeque, también sin consecuencias legales.

Juan Juan, quien salió de Cuba en 2010 tras una huelga de hambre de 65 días y reside en Miami desde entonces, fue enfático en que nunca hablará mal de su familia públicamente, pero lanzó un mensaje directo a los deudos de la víctima: «Si en algún momento mi hermano falla —cosa que lo dudo— pueden contar absolutamente conmigo».

El caso se produce en un contexto de alta siniestralidad vial en Cuba: los accidentes de tránsito dejaron 750 muertos en 2025, en un total de 7,538 siniestros, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Ese mismo 1 de mayo, en la misma esquina, murió también una joven doctora en otro accidente de tránsito.