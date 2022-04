José Ariel Contreras: "Nosotros vamos a seguir uniendo a los cubanos donde quiera que estén"

El expelotero José Ariel Contreras se mostró esperanzado de que a largo plazo la recién fundada Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales (ACPBP, por sus siglas en inglés) consiga su objetivo y arremetió contra el régimen de la isla, al que acusó de tener miedo de la unidad que en poco más de un mes se ha consolidado en el ámbito beisbolístico.

Contreras, que en días recientes se mostró partidario del proyecto de unir a peloteros cubanos en un equipo unificado para competir en el próximo Clásico mundial, salió en defensa de todos los beisbolistas que deciden emigrar de la isla.

“Nosotros somos cubanos, solo que decidimos no bajar la cabeza más ante un régimen que ha oprimido un pueblo por 63 años. ¿Cuál es la diferencia entre el que sale en lancha y el que viene a jugar béisbol? Somos los mismos y tenemos los mismos derechos. Podemos decidir por nuestras familias y por nuestros muchachos, que tengan un futuro mejor", comentó el expelotero pinareño en una transmisión en directo a través de Facebook.

“Estamos unidos y luchando por una misma causa y eso es lo que les molesta a ustedes, que estamos unidos peloteros de todos los niveles, desde clase A hasta Grandes Ligas, los que están jugando en Corea, los que están jugando en Japón, retirados como yo, que ya no tengo la posibilidad de representar a Cuba en la loma, pero que la represento con el corazón”, indicó también el exlanzador.

“Siempre nos han tenido divididos. Han tenido familias divididas durante 63 años y nosotros en un mes que llevamos hemos podido lograr todo esto. Ese es el miedo de ustedes, miedo a que les digan la verdad, venga de quien venga”, añadió el deportista, quien también reprochó al régimen de la isla ligarlo todo con la política.

Contreras, además, a las protestas de julio de 2021, que considera una advertencia al gobierno cubano de que sus días están contados.

“Su día va a llegar y no está muy lejos y ustedes lo saben y por eso tienen miedo. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta hacer, vamos a seguir uniendo a todos los cubanos donde quiera que estén, sean o no sean peloteros. Los vamos a seguir uniendo y esta causa va a triunfar porque es una causa justa, de respeto”, aseveró, y dijo que aunque no puedan ir a este Clásico lo conseguirán de cara al siguiente "porque los cubanos se merecen un béisbol mejor”.

No obstante, aprovechó para reiterar que no es nada contra los peloteros que residen en la isla.

“Mi respeto para todos los muchachos que están en Cuba, la calidad está, por eso los que llegan aquí triunfan, porque salen de allí y vamos a seguir para arriba del lío, guapos y fajaos, Patria y Vida”, concluyó.

En los últimos días, una creciente nómina de peloteros y expeloteros cubanos de Grandes Ligas han manifestado su apoyo a la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales, interesada en formar el mejor equipo Cuba posible para el Clásico Mundial de 2023.

La ACPBP se presentó oficialmente en Miami a mediados de marzo como asociación en una conferencia de prensa en el Restaurante Versailles y desde su inicio se ha defendido como una oportunidad para los deportistas cubanos profesionales del béisbol que nunca más han podido jugar representando a Cuba.

La invitación es para prospectos de Las Menores y de circuitos de Asia, México y Ligas Invernales, algo que permitiría contar con una cantera amplia de peloteros de mucha calidad, según han explicado los organizadores.

El proyecto cuenta con una propuesta de uniforme para el equipo independiente y un logo. Sin embargo, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) rechazó la conformación de un equipo independiente que buscaba representar a Cuba en torneos internacionales.

El italiano Ricardo Fraccari, presidente de la WBSC, dijo a la prensa oficialista que solo las federaciones de cada país pueden formar equipos nacionales, e indicó que aceptar la petición de la recién creada Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales (ACPBP) implicaría violar los estatutos de la confederación beisbolera que él preside.

Fraccari se opuso también a la presentación de un nuevo diseño de uniforme propuesto por la ACPBP y argumentó que solo las organizaciones nacionales pueden utilizar los colores, el uniforme y la bandera, por constituir miembros de derecho de la WBSC.