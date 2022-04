Prensa oficialista justifica los desatinos de Lis Cuesta en Twitter: "La sátira es un recurso muy efectivo"

La prensa oficialista cubana salió a justificar los desatinos de Lis Cuesta, esposa del gobernante Díaz-Canel, quien no para de armar polémicas desde que se declaró "tuitera en jefe".

La periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet, habitual en la Mesa Redonda y el portal Cubadebate, además de ser una de las conductoras del podcast “Chapeando Bajito”, argumentó este martes a favor de Cuesta que “la ironía, la sátira y hasta la burla a los adversarios, sin perder la sonrisa, es un recurso muy efectivo, del que han hecho uso de manera brillante los líderes de la Revolución a lo largo de la historia”.

Derivet consideró que el componente “lúdico” del mensaje en el que se refiere a su esposo como “el dictador de mi corazón”, “sorprendió a casi todo el mundo”, pero que “el estilo desenfadado de la nota y el propio ambiente de alegría de la foto escogida, hicieron que la cuenta, abierta hace menos de dos semanas, escalara de manera exponencial”.

“Lo que vino después y el modo en que esta abuela haló tantos seguidores jóvenes en Twitter, generaron más de un debate entre quienes nos dedicamos a la comunicación”, apunta también la periodista en su análisis, quien calificó a esta reacción de buena, “porque va delante y porque deja mensajes que, con muy pocos recursos, desmontan en poco tiempo el más agresivo discurso del adversario”.

También afirmó que “sin dudas, el tweet de Lis Cuesta descolocó a dos tipos de usuarios de las redes: a los haters u odiadores (era lógico siendo de amor el mensaje) y a los que creen que el amor no puede mezclarse con la política”.

Asimismo, sugirió que “ojalá estemos entrando a una fase nueva en nuestros modos de comunicar” para alabar la presunta proeza de Lis Cuesta de ganar seguidores en su red social, a costa de la burla, el cinismo y la falta de respeto hacia los cubanos.

Rodríguez Derivet apuntó, además, tras citar a su colega Reinier Duardo, que “la caracterización de la cuenta es absolutamente personal, con lo cual deja claro que no es algo oficial, ni siquiera en su condición de funcionaria del MINCULT. Mucho menos se trata de la comunicación de la Primera Dama, cargo que no existe en Cuba”.

Añadió también en su defensa que “nosotros solemos citar a Martí o al Che cuando dijo que el revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor, pero no siempre aceptamos las declaraciones públicas de amor en ese ámbito”.

“Increíblemente, es ese amor lo que nos salva y distingue de quienes quieren borrarnos del mapa”, puntualizó para enfocar sus cañones contra activistas y opositores cubanos, a quienes comparó con los nazis que “entregaban listas de judíos en la Alemania hitleriana”, al referirse a los encuentros de Coco Fariñas con congresistas estadounidenses.

Lis Cuesta este domingo desató en redes un sinfín de memes y comentarios, tras publicar en su cuenta de Twitter un mensaje en el que escribió: "¡El que es lindo lo es! Y, además, por dentro y por fuera: el dictador de mi corazón".

Su lenguaje de adolescente y el término "dictador" sorprendieron a los usuarios, que de inmediato comenzaron a responderle.

"Deja capturar este momento ridículo", dijo un tuitero."Cuba, único país del mundo donde los políticos hacen mejores memes que los memeros", comentó otro.

"Pensé que era la cuenta parodia. ¡Cuánta vulgaridad, por Dios!", señaló una joven."No debería tuitear sin almorzar, señora", le pidieron.

"Los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor; y tú eres el dictadorcito de mi corazón", se burló un cubano, junto a la fotografía de unos zapatos que usó la esposa de Díaz-Canel en un evento cultural y que, a todas luces, no le servían.

Pero este mensaje no le bastó, y este lunes publicó otro en el que volvió a sembrar polémica al decirles a los cubanos que se relajaran.

Cuesta en su texto, dirigido a sus detractores, anunció, además, que les daría "una tregua".

"Holaaaaa. Tranquilos, relájense, les daré un rato de tregua", escribió junto a los hashtag #TeMolestaMiAmor, #CubaVive y #VamosConTodo.

No obstante, la tregua solo fue de palabras, porque ese último mensaje también recibió su ración de críticas y burlas en la red.

"Con la situación que atraviesa el país y siendo usted la primera dama este tipo de cosas están totalmente fuera de lugar, respétate que un poco, respeta al pueblo, parece un tuit de una solariega de Centro Habana", comentó una amante del fútbol.

"Realmente pierdes toda seriedad, ¡señora! Tuitear esas anormalidades es de jóvenes inmaduros. ¿No se supone que eres 'la primera dama'??? A ver si actúas una vez en tu vida como tal y dejas de escribir cosas sin sentido", exigió un joven.

"¡Vamos con todo! No renuncies a hacer el ridículo jamás, sigue así, es muy divertido ver la 'clase' que tienes", expresó una fotógrafa.