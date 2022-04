Gobernador de Texas envía primer autobús con inmigrantes cubanos a Washington

Decenas de inmigrantes ilegales fueron transportados este miércoles en autobús desde Texas a Washington, D.C., como parte del nuevo plan del gobernador de Texas, Greg Abbott, que busca contrarrestar las políticas federales de inmigración durante la actual crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos; reportó Fox News.

La semana pasada, Abbott había anunciado que estaba dirigiendo la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) para transportar a los migrantes liberados de custodia federal en Texas hacia la capital estadounidense y otros sitios fuera de su Estado. Algo que no fue tomado en serio por la La Casa Blanca, sino que fue considerado como un "truco publicitario".

Sin embargo, este miércoles, sobre las 8:00 a.m., hora local, llegó el primer autobús cargado de migrantes a D.C. y se detuvo a unas cuadras del Capitolio de los EE. UU.

Una vez que se bajaron, los pasajeros se registraron con funcionarios y estos les cortaron las pulseras que llevaban puestas antes de que les permitieran irse.

Fox News precisó que los migrantes procedían de Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela y habían entrado a Estados Unidos por el sector Del Río, en Texas.

TDEM reveló al medio americano que, durante el fin de semana, envió varios autobuses a las comunidades fronterizas donde se coordinó con los funcionarios para identificar a estos inmigrantes.

"Cada autobús tiene la capacidad y los suministros necesarios para transportar hasta 40 migrantes liberados en las comunidades de Texas y transportarlos a Washington, D.C. Aún así, la autoridad legal del gobernador para transportar autobuses llenos de inmigrantes al Capitolio de los Estados Unidos sigue en duda", explicó la nota.

Aunque los Estados no pueden elaborar sus propias políticas de inmigración, Abbott plantea que el gobierno federal no está abordando adecuadamente la situación. “Los texanos exigen y merecen una estrategia agresiva e integral para asegurar nuestra frontera, no el liderazgo mediocre del presidente Biden”, expresó en un comunicado.

"A medida que el gobierno federal continúa revirtiendo las políticas de sentido común que alguna vez mantuvieron seguras a nuestras comunidades, nuestra policía local se ha esforzado para proteger a los tejanos de los delincuentes peligrosos, las drogas mortales y el contrabando ilegal que inunda el Estado de Lone Star", agregó.

Solo en el mes de marzo, más de 32,000 cubanos ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal por su frontera con México. El doble de la cifra registrada en el mes anterior.