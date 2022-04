Congresista María Elvira Salazar denuncia que fue sancionada por gobierno ruso

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar denunció que el gobierno ruso incluyó su nombre en la lista de personalidades sancionadas por mostrar su apoyo a Ucrania y condenar la agresión del Kremlin contra ese país europeo.

La conocida política reaccionó positivamente a la medida, y recordó cuando en su día, el régimen castrista hizo lo mismo.

"El régimen ruso me ha sancionado: estoy en una lista de 'excluidos de manera continua'. Ya lo hizo Fidel Castro un día y ahora Vladimir Putin. Eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo. ¡Qué honor!", dijo en su cuenta de Twitter.

Desde que empezó la guerra desatada por Moscú, Salazar se ha mostrado partidaria de confrontar de modo decidido al régimen ruso.

A mediados de marzo, estuvo a favor de declarar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, un deseo manifestado repetidamente por el presidente Volodymir Zelensky, pero que en la práctica implicaría el derribo de aviones de combates rusos y la extensión y agravamiento del conflicto, por lo que ha sido descartada por EE.UU. y sus aliados de la OTAN.

La congresista expresó al sitio The Grey Zone que respaldaba esa opción "y todo aquello que tenga que ver con castigar a Vladimir Putin y ayudar a los ucranianos".

A la pregunta de si esto no significaría entrar en guerra directa con Moscú, Salazar respondió: "No sé lo que significaría, pero sabes que la libertad no es gratis".

Asimismo, desde los primeros momentos de la invasión, la expresentadora de televisión apuntó el índice contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, por el apoyo de La Habana a los agresores.

"Díaz-Canel es otro de los cómplices de Putin en su invasión a Ucrania", dijo en su cuenta de Twitter.

"De alguna manera tuvo que agradecerle a los líderes rusos la renegociación de la deuda al régimen, una vez más. ¡'Sociolismo' del siglo 21!", subrayó.

La reacción de Salazar a la decisión de Moscú de incluirla en el listado de sancionados ha recibido el apoyo de varios de sus seguidores en la red social.

"Ud. es una gran mujer", escribió Álvaro Enoc Otero, mientras que Nada expresó: "Hay que ponerlo en un marco". Por su parte, la usuaria Latiffa Salmen la invitó, al modo musical latino, a despreocuparse de la sanción: "No pares, sigue, sigue", mientras que Albert Scalla, vicepresidente de Trading Commodities Broker en StoneX, le mostró su solidaridad: "Congrats! Proud to be from 305” (¡Felicidades! Orgulloso de ser de los 305"), en alusión a los sancionados por Moscú.