Cuatro madres con 21 hijos en precaria situación de vivienda denuncian desamparo del gobierno

Cuatro madres cubanas, que tienen bajo su cuidado a 21 hijos y se encuentran en una situación de vivienda crítica, denunciaron esta semana la falta de atención por parte de las instituciones cubanas; reportó el medio independiente CubaNet.

Leydis Mabel Reinoso, quien vive junto con otras seis personas, contó que una trabajadora social le dijo que en este año le iban a dar su casa, que ya tenía "la llave al doblar de la esquina". Sin embargo, continúa en espera.

"Sigo en el mismo lugar donde siempre, donde me botan todos los días, porque esto no es mío", precisó.

Otra de las madres, Yidianis Mileisis Arias, quien ahora se encuentra embarazada y ya tiene tres hijos, aseguró que ella ya tenía un expediente, pero que ahora no aparece. "Y fui al gobierno y lo único que te dice es que no hay casa, que tienes que esperar, te tienen dormido así", agregó.

Arias quedó en la calle a principios de 2021, aunque no se precisa por qué razón en la nota, y desde entonces comenzó los trámites para solicitar una vivienda.

Mientras, Yanelis Otaño, madre de siete hijos, lleva nueve años esperando una solución a su falta de vivienda.

“Hace unos nueve años vino una comisión como de 15 personas, entre ellas estaba la gente de Vivienda, la trabajadora social, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Cruz Roja, los delegados… y determinaron que esto estaba en fase de derrumbe que tenían que sacarme y que me iban a dar una casa que estaban terminando en el barrio nuevo que hicieron en la Ocho Vías”, aseguró.

“Eso fue en junio; en agosto vino la [funcionaria] que tenía el expediente y me dijo que ya no me iban a dar casa: ‘Te van a dar un terreno porque no hay casa’. Así me estuvieron engañando un buen tiempo”, agregó.

También Yarina Otaño Pérez, madre de cuatro hijos, expresó su temor ante el probable derrumbe del inmueble que habita actualmente, que además no cuenta con servicio sanitario ni cocina.

“Mis hijas se bañan afuera; se hace caca afuera. Nuestras necesidades las hacemos en jabitas y en cubos porque aquí no hay nada”, contó.

Las mujeres coincidieron en que las instituciones cubanas que se encargan de tramitar este tema están atravesadas por prácticas de corrupción, aunque no realizaron una decnuncia contra nadie en en específico.