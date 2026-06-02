GAESA se sacude la Sociedad Anónima tras escándalo: ahora es GAE, según Granma

El periódico oficial cubano Granma publicó este martes un artículo titulado «Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado», en el que el régimen defendió públicamente por primera vez al conglomerado empresarial-militar GAESA y lo rebautizó como GAE (Grupo de Administración Empresarial), eliminando las siglas «S.A.» (Sociedad Anónima) de su nombre.

La publicación llegó aproximadamente un mes después de que la administración Trump sancionara a GAESA el 7 de mayo, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo, y de que el secretario de Estado Marco Rubio afirmara que el conglomerado controla activos de entre 18,000 y 20,000 millones de dólares fuera de auditoría pública.

El escritor cubano Carlos Aguilera, residente en Praga, analizó en CiberCuba el artículo de Granma junto a la periodista Tania Costa y lo calificó de «muy sintomático». «Están intentando maquillar la realidad, como muchas veces hacen dentro de todos sus relatos victimistas".

Para Aguilera, el cambio de nombre es una maniobra de relaciones públicas comparable a la manipulación lingüística histórica del régimen. «De la misma manera que los que se alzaban en el Escambray no eran rebeldes sino bandidos, ahora Gaesa no es Gaesa sino el GAE, un grupo empresarial. Porque saben que Gaesa son unas siglas que están súper desprestigiadas», señaló Tania Costa.

Aguilera apuntó además que el propio comunicado de Granma delata la naturaleza real del conglomerado: «Es un grupo militar pero que funciona como un grupo paramilitar y lo reconocen abiertamente en sus expresiones. Es decir, que funciona paralelo al Estado, que le informa al Estado de algunas de las cosas que hace».

El escritor fue más lejos al describir quién controla realmente el país. «Lo que están diciendo es que, a ver, este país funciona, pero no funciona por el Estado cubano. Funciona por otros elementos, otros grupos, que son los que hacen que la cosa aquí, entre comillas, se mueva».

Tania Costa aportó una comparación demoledora sobre las cifras de viviendas que Granma presentó como logro de GAESA en 30 años: la región española de Murcia, con apenas 1,6 millones de habitantes, terminó 11,888 viviendas en el año 2000. «Lo que la Región de Murcia consiguió en un año, Gaesa lo hizo en 30», afirmó.

La periodista también señaló la ausencia de cualquier mención a hospitales en el comunicado de Granma, pese a que los ingresos de las misiones médicas se suponía que iban destinados a ese sector. «Si Gaesa admite que en 30 años, desde el Período Especial hasta ahora, sólo ha construido 10,000 viviendas en Cuba, es que ¿dónde se metió el dinero?»

El comunicado de Granma describe al conglomerado como una entidad compuesta por «miles de hombres y mujeres que durante estos últimos 30 años han sido guardianes discretos de los recursos del país», una frase que Aguilera comparó con la retórica de la Seguridad del Estado. Para él, GAESA nunca ha pasado por ningún tipo de fiscalización estatal, algo que el propio texto de Granma reconoce implícitamente.

Aguilera resumió la esencia del conglomerado con una frase directa: «Gaesa es una manera de recaudar dinero que solo va a una caja fuerte que controla la familia Castro, Raúl Castro o quizás dos o tres más, pero que es eso solamente».

Tania Costa cerró el análisis con una conclusión que resume el sentir de muchos cubanos: «Si eso es todo lo que tienen que decir que han hecho en 30 años, cabe en un párrafo de una noticia en Granma, nos han estafado».