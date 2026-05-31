Mientras GAESA acumula hoteles vacíos en Cuba, crece el reclamo de destinarlos a salud pública y viviendas para trabajadores

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La crítica, investigadora teatral, editora y profesora cubana Vivian Martínez Tabares propuso este sábado que los hoteles cerrados en Cuba sean reconvertidos en hospitales y edificios de apartamentos para profesionales y obreros, en una publicación que ha resonado en redes sociales por su crudeza y sentido práctico.
"Con tantos hoteles cerrados estaría muy bien que, revolucionariamente, alguno se transformará en hospital y otro en edificio de apartamentos para profesionales y obreros destacados. Pudiera ser este o cualquier otro", escribió Martínez en su perfil de Facebook junto a una fotografía del hotel Iberostar Selection La Habana, ubicado en el rascacielos de la avenida 23, conocido como Torre K.
La propuesta surge en un momento en que el turismo cubano acumula cuatro años en caída libre: en el primer cuatrimestre de 2026, Cuba recibió apenas 328,608 turistas internacionales, un 55,8 % menos que en el mismo período de 2025.
La ocupación hotelera no supera 10 % en 2026, nivel en el que ningún hotel genera beneficios, según el economista Elías Amor.
Gaviota, el brazo turístico del conglomerado militar GAESA, cerró 20 hoteles en Cayo Santa María, con lo cual dejó cesantes a más de 7,000 trabajadores. Al menos 11 aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba este año, entre ellas Air Canada, Air France y Turkish Airlines.
"GAESA lleva cinco años ya viendo cómo disminuyen los ingresos del sector turístico y cómo esos hoteles nuevos y relucientes que han ido construyendo con el dinero de los cubanos están completamente vacíos", ha analizado el economista Amor.
La propuesta de Martínez conecta esa infraestructura ociosa con dos crisis estructurales que el régimen no ha podido resolver.
Por un lado, el déficit habitacional supera las 929,000 viviendas en 2026, el 35 % del fondo habitacional está en estado regular o malo, y en 2025 el Estado apenas completó 2,382 unidades de las 10,795 planificadas.
Por otro lado, en febrero, el propio ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda aseguró ante el Parlamento que ese sector se ecnuentra "al borde del colapso", con más de 96,000 cirugías aplazadas, solo 30 % del cuadro básico de medicamentos disponible y apagones de hasta 20 horas en hospitales.
Se han reportado además un derrumbe parcial de techo en el Hospital Calixto García y aguas albañales bajo camas de pacientes en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas.
En ese contexto, la ONU activó un plan humanitario de emergencia de 94,1 millones de dólares para asistir a unos dos millones de cubanos en 63 municipios de ocho provincias.
La idea de reconvertir hoteles vacíos, edificios modernos con instalaciones de agua, electricidad y habitaciones ya construidas, en recursos sociales aparece como una solución que evitaría construir desde cero en un país sin materiales ni divisas, y que Meliá operaba con 50 % de su capacidad paralizada en el primer trimestre del año.
Además, el cemento en Cuba opera al 10 % de su capacidad instalada, lo que hace prácticamente imposible cualquier plan de construcción a gran escala, mientras los hoteles vacíos permanecen como símbolo de las prioridades fallidas del régimen.
Preguntas frecuentes sobre la transformación de hoteles cerrados en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se propone transformar hoteles cerrados en hospitales y viviendas en Cuba?
La propuesta busca aprovechar la infraestructura hotelera ociosa para abordar dos crisis en Cuba: el déficit habitacional y la precariedad del sistema de salud. Con una ocupación hotelera que no supera el 10%, reconvertir estos espacios podría ayudar a paliar la escasez de viviendas y mejorar la capacidad hospitalaria sin necesidad de nuevas construcciones, que son inviables debido a la falta de materiales y recursos financieros.
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¿Cuál es el estado actual del turismo en Cuba?
El turismo cubano está en una crisis profunda, con una caída del 55,8% en la llegada de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Factores como la escasez de combustible, cancelaciones masivas de vuelos y sanciones económicas han llevado a un colapso del sector, con más de 300,000 personas vinculadas al turismo desempleadas o subempleadas.
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¿Cómo afecta la crisis del turismo a los trabajadores del sector en Cuba?
La crisis turística ha dejado a más de 7,000 trabajadores cesantes solo en Cayo Santa María, impactando a unas 300,000 personas vinculadas al turismo en toda la isla. Muchos empleados han sido enviados a casa sin amparo salarial, y la falta de ingresos complica aún más la situación económica de las familias afectadas.
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¿Qué papel juega GAESA en el turismo cubano?
GAESA, a través de su filial Gaviota S.A., controla gran parte del turismo cubano, incluyendo alrededor de 110 hoteles. Esta estructura está en el centro de las sanciones estadounidenses, ya que GAESA es un conglomerado militar que gestiona no solo hoteles, sino también las remesas, las gasolineras y el servicio de internet, representando un pilar económico del régimen.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.