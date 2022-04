Vehículo estatal sufre aparatoso accidente en Santiago de Cuba 

Estado en el que quedó el vehículo tras el impacto Foto © Facebook / Accidentes Buses & Camiones - Enrique Fumero Pérez

Un automóvil de la empresa cubana de seguridad SEPSA sufrió un aparatoso accidente este domingo en una conocida intercesión de la ciudad de Santiago de Cuba, sin que hubiera que lamentar víctimas fatales o heridos graves.

“Ahora en Calvario y San Francisco, la esquina de más accidentes en Santiago de Cuba. El carro del SEPSA parece que se llevó la luz. El chófer [sufrió] heridas leves en la cara producto del impacto con el parabrisas”, reportó un usuario del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

En las imágenes compartidas por el autor de la publicación se aprecia el estado en el que quedó el vehículo tras el impacto del auto de la empresa de Servicios Especializados de Protección, S.A. y un un camión de recogidas de basuras de la Empresa Comunales.

“Más de 200 accidentes en Santiago en lo que va de año. ¡Increíble!”, indicó otro usuario del mismo grupo en una publicación en la que también compartió imágenes del accidente. A pesar de no haber heridos graves, testigos que comentaron en el grupo de Facebook dijeron que uno de los guardias que viajaban en el auto sufrió cortes en la cara al impactar con el parabrisas.

Por su parte, el periodista local Cuscó Tarradell indicó que los santiagueros llaman a ese entronque “esquina caliente”. Además, el periodista precisó que “no hubo muertos en el incidente, un solo herido de atención rápida que responde al conductor del vehículo más moderno, pero pudo ser otra desgracia fatal”.

“Según las versiones de los vecinos de la zona, el chofer del carro de SEPSA prosiguió su marcha con la luz roja en el semáforo, por lo que Juan Carlos Rivera Leyva, conductor del medio especializado en servicios comunales, con chapa AH.019LS lo impactó en el mismo centro”, describió Tarradell.

Facebook / Accidentes Buses & Camiones

Las estadísticas oficiales indican que “ya la urbe supera la cifra de 200 percances viales aún sin terminar el cuarto mes del año 2022”, añadió.

“Andan a lo loco... se ve que no es suyo el auto... esa esquina es peligrosa; todos los santiagueros lo saben. Con cualquier luz, hay que pasar con Prudencia”, fue uno de los comentarios que insistieron en la peligrosidad de la susodicha esquina.

Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Ellos se creen los dueños de las calzadas. Siempre andan como locos. Si vas conduciendo delante de ellos, enseguida te empiezan a precisar para que te apartes. Se creen que son patrullas”, protestó un usuario, quejándose del comportamiento al volante de los choferes de la empresa, perteneciente al ministerio del Interior (MININT).

“En lo personal, ellos se creen que son policías o bomberos. No creo tengan régimen especial de circulación y son los más indisciplinados en la vía”, coincidió otro.

“Ellos no llevan heridos graves a causa de un accidente, solo papeles sin valor en este país [dinero]. Por favor, que las autoridades competentes le pongan freno a esta institución, porque, para lo que fue creada, jamás cumplió objetivo”, denunció otro internauta.

“Esa esquina siempre ha sido muy peligrosa, al igual que San Francisco y Reloj. Se deben extremar las medidas de seguridad vial en ellas. Son incontables los accidentes ocurridos en ambas desde que tengo uso de razón”, opinó otro santiaguero.

Uno de los comentaristas señaló que, en la capital cubana, los choferes de SEPSA tenían igual comportamiento en la vía. “Aquí en La Habana pasan todos los días con las sirenas puestas. No sé para qué; solo para no parar en los semáforos. De milagro no los han chocado”, afirmó.

A finales de junio de 2021, una furgoneta de la empresa Trasval, dedicada al transporte de caudales y también bajo el paraguas empresarial del MININT, chocó contra una columna de una bodega en el habanero barrio de Luyanó, municipio Diez de Octubre. El accidente ocurrió en la esquina de las calles Fábrica y Arango al saltarse la luz roja del semáforo la furgoneta.