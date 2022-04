Un fallecido en accidente entre un camión y una moto en Sancti Spíritus

Un accidente en la provincia de Sancti Spíritus entre un camión y una motocicleta dejó el saldo de un fallecido y un herido grave. La persona que falleció fue el conductor de la moto.

“No se sabe de quién fue la culpa”, comentó el internauta que dio cuenta de la tragedia en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones, quien acotó que hasta ahora solo se sabe que los baches de la zona podrían haber influido en el siniestro.

(Fuente: Captura Accidentes Buses & Camiones)

Una imagen nocturna difundida en el citado grupo muestra el lamentable estado en que quedó la motocicleta.

En los comentarios, un internauta precisó que el accidente ocurrió en las inmediaciones de la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza, en la citada provincia de Sancti Spíritus.

“Bueno, no sé cómo pasó. Lo único que sé es que el camión está en sentido contrario. Yo soy chofer y cojo ese tramo a diario y era de esperar que pasara eso porque ese pedazo no sirve. Todos buscan salirse de la carretera en ese tramo porque la verdad es que está en muy mal estado”, comentó un internauta.

Otros opinan que los baches y el mal estado de las carreteras cubanas no deben continuar siendo excusa para explicar todos los accidentes.

"Aquí todo el que está en Cuba manejando saben cómo están las carreteras y las calles. Mo justifiquen más los accidentes con eso. Ese problema no lo van a resolver ni en 50 años y menos ahora, lo que nos queda es andar suave y con los ojos clavados en la vía, no hay de otra", opinó otro comentarista.

Todavía no he visto un accidente donde no pongan q el problema fue por un bache. Nadie pone q venían a full por la carretera sin importar los mala q esta. Vamos a respetar, si la calle está mala, cosa q en toda cuba se sabe, para q corres, modera tu velocidad toma precauciones.

Una familiar de la víctima mortal pidió por favor que no se siga opinando sin saber y pidió esperar al dictamen oficial del accidente.

"Los peritos no han dicho que fueron los baches. Ninguno de ustedes son adivinos. No opinen nada todavía y si pueden esperar cuando nos den la información a nosotros los familiares, yo les informo y si pueden no dialoguen más de lo que no saben", escribió, al tiempo que pidió que tampoco se juzgue al camionero. "Nosotros somos la familia y no estamos juzgando al camionero, así que por favor cooperen", concluyó.

En los últimos meses una creciente cantidad de motocicletas se han visto involucradas en accidentes de tránsito, muchos de ellos con víctimas fatales.

Recientemente el choque de una moto eléctrica con un automóvil Hyundai en La Habana, en la Calzada de Managua y Lucero, en La Habana, también ocasionó el fallecimiento del motorista.