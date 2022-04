Usuarios denuncian imposibilidad de comprar pasajes a través de la aplicación Viajando

Cubanos denunciaron en redes sociales la ineficacia de la aplicación “Viajando”, una alternativa de venta en línea de pasajes de transporte terrestre nacional, impulsada por el gobierno con la intención de evitar las largas colas.

“Hoy en la mañana miles de usuarios no pudieron conseguir pasajes por la apk Viajando. Yo era uno de ellos. Sacaron a la venta tres días. Todos los vagones del tren Santiago-Habana se esfumaron en menos de 60 segundos. Cuando agarrabas un asiento, no podías luego pagar. Parecía un chiste”, comentó en su perfil de Facebook el director de cine santiaguero Carlos Amílcar Melián.

Pese a que al realizador le parece -no sin cierta ironía- “fantástico” que aparezcan alternativas a la realidad de las colas que invade la vida cotidiana del cubano, se siente decepcionado de que iniciativas como las aplicaciones TuEnvío o, en este caso, Viajando, terminen por degenerar.

“Comprar siempre por esa apk es bastante molesto. El usuario siente que juegan al fútbol con él. Siendo el usuario la pelota. […] Uno tiene esa sensación de que para amarrarse los zapatos es necesaria otra cola. Renuncié a seguir intentando pagar y gastar media mañana, o el día entero en eso”, concluyó Melián.

En un texto publicado en la página de Facebook de La Hora de Cuba, el periodista Freyser Martínez relata también la odisea para conseguir un pasaje a través de “Viajando”, como parte de las vicisitudes que supone un viaje de Camagüey hacia la capital cubana.

“Abres la apk a las 8:25 a.m. para estar en línea y adquirir los boletos, pero la realidad es otra: ¡todos los pasajes aparecen en menos de un minuto vendidos! Por lo tanto, no resulta viable estar pendiente las 24 horas del día para comprar un boleto fantasma que ni siquiera sabes si existió”, denuncia.

Además de lidiar con las dificultades usuales que implica un viaje en el pésimo servicio de transporte terrestre estatal, si se tiene la improbable suerte de conseguir un pasaje en línea, deberás enfrentarte a nuevos contratiempos, asegura Martínez en su texto.

“Imaginemos que obtienes el pasaje y alcanzas a llegar a la estación de trenes, como es mi caso, para chequear con dos horas de antelación el impreso de lo que adquiriste en línea. […] Ahora te informan de varias noticias con las que no contabas, aunque debieras estar preparado dado el país donde vives. […] Tu pasaje es, con suerte, impreso en papel recuperado, pues ‘el Ministerio [del Transporte] no tiene papel’, según me dijo una funcionaria”, relata.

Ante las reiteradas quejas de los usuarios, un funcionario del Ministerio de Transporte, entrevistado por el Noticiero de la Televisión Cubana, comentó que las dificultades para adquirir pasajes, no se deben al mal funcionamiento de la aplicación, sino “a la limitación que hay en la capacidad de pasajes que se comercializan”.

Aunque reconoce que solo el 50% de la flota de Ómnibus Nacionales permanece activa, el reportaje de la televisión oficialista no es claro sobre las causas del déficit en la transportación nacional. Achaca el hecho de que las salidas actuales de ómnibus representen solo el 30% de las que se realizaban antes de la pandemia a “realidades cotidianas que pesan por sí mismas”.

Tanto a través de la aplicación “Viajando”, como de forma presencial en las agencias, la venta de pasajes de transporte terrestre interprovincial para viajes en ómnibus, ferrocarriles y en el servicio multimodal La Habana–Batabanó–Nueva Gerona, se restableció en Cuba el pasado 25 de octubre, debido a la pandemia.

La estatal Empresa Viajero advertía que los pasajes debían comprarse con un mes de antelación.

Pocos días después de que comenzara la venta de pasajes a través de “Viajando”, La Empresa de Servicios de Información del Transporte (Sitrans), que controla el funcionamiento de la aplicación, alertaba sobre informes de reventa de pasajes a partir de la aplicación y advertía que estos corrían el riesgo de no ser válidos.

Según Sitrans, la reventa no violaba “las normativas de compra que establece la empresa Viajero, ni la seguridad de la aplicación”, pero se corría el riesgo de que fueran proporcionados boletos falsos.