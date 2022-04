Limay Blanco recaudó 500 mil pesos cubanos para comprar casa a una niña en Holguín

El humorista Limay Blanco recaudó 500,000 pesos cubanos que servirán para comprarle una casa a una niña de Holguín, que padece, entre otras enfermedades hidrocefalia y parálisis.

"Estoy agradecida con Dios y con el Ministerio Cristo Cambia Vidas porque me está cambiando la vida a mi y a mi niña", declaró la madre de la menor tras recibir el dinero.

La joven cubana agradeció también a todas las personas que hicieron su aporte y en menos de un mes permitieron recaudar los fondos suficientes para comprar la casa.

"No tengo palabras. Esto ha sido algo grande. Solo Dios pudo hacer realidad este sueño de Angy", agregó.

En marzo, Limay Blanco viajó hasta Holguín para conocer personalmente la situación en la que vive la menor junto a su familia. a través de un video mostró las pésimas condiciones en las que se encontraba y desde entonces lanzó una campaña para recaudar los fondos necesarios para comprarle una vivienda.

Esta iniciativa de ayuda del humorista forma parte de un proyecto mediante el cual ofrece ayuda a personas necesitadas de toda Cuba.

A través del mismo decenas de cubanos reciben medicamentos, insumos, equipos electrodomésticos y ayuda financiera para sufragar gastos.

En declaraciones ofrecidas previamente a CiberCuba, el humorista reconoció que ver tanta necesidad le genera tristeza y depresión y cómo cada día le llegan más solicitudes de personas que no tienen cómo acceder a determinados recursos.

Esta no es la primera vez que regala una casa a cubanos necesitados, ya que en mayo de 2021 entregó un domicilio a otra familia de la isla que vivía en condiciones infrahumanas.

"Fueron muchas personas que dieron su granito de arena, a mí no me agradezcan nada, yo lo único que hice fue pedirles a las personas que me ayudaran", dijo el humorista poco después de dar a conocer la noticia.

Una de sus principales peticiones es la de recaudar dinero para comprar Permetrina, que se usa para combatir la escabiosis, fundamentalmente en niños cubanos que padecen de la enfermedad.