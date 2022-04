Piden ayuda para que una niña cubana pueda recibir tratamiento médico en Italia

Una campaña de recaudación de fondos en Cuba está movilizando la solidaridad de personas y empresas con el fin de ayudar a una familia de Caibarién que necesita viajar a Italia para que su hija de cinco años reciba tratamiento médico que solucione un problema neuronal congénito que le afecta severamente su salud.

Desesperada por la situación de su hija, la madre se puso en contacto con el humorista y filántropo cubano, Limay Blanco, quien ofreció su ayuda para buscar una solución al problema que atormenta a esta familia. La niña aún no camina, ni siquiera puede sostener su cabeza. En palabras de su madre: es como una bebé de pocos meses.

Blanco, cuya labor social y humanitaria es conocida en Cuba gracias a sus publicaciones en redes sociales, se ofreció a ayudar a la familia de Caibarién a través de su programa 'Cristo Cambia Vidas'. Una voluntaria que colabora con el humorista desde Italia hizo las gestiones pertinentes y encontró un equipo médico de ese país que está en disposición de intervenir quirúrgicamente a la pequeña. De ser atendida por estos especialistas, la niña tendría una probabilidad del 90% de conseguir hablar y caminar.

“Lee, que leer no gasta megas. Esta niña gracias a una ‘cristo cambia vidas’ de Italia ya la aceptaron para una operación. Nos faltan 801,775 pesos (CUP) para llegar a 2,000 dólares. Ese dinero es para el pasaje. Te pido me ayudes a ayudar. Con esa operación, hay un 90 % de que la niña pueda hablar y caminar. Hermano, dona lo que puedas. Ayúdame a ayudar. Dios te bendiga”, dijo Blanco en una publicación este lunes a través de sus redes sociales.

En un video compartido a través del Facebook del humorista, la madre de la pequeña explicó el padecimiento de la niña y la ayuda que recibió de “una muchacha” que colabora con Blanco en su programa ‘Cristo Cambia Vidas’ desde Italia.

Fue esta joven la que ayudó a la familia cubana para realizar los trámites necesarios para solicitar ayuda humanitaria, incluyendo los migratorios para la obtención de los permisos de viaje de la familia. Asimismo, contactó con un equipo médico que se informó del caso de la niña y se ofreció para someterla a una operación que tiene muchas probabilidades de resultar exitosa.

Sin embargo, una vez encaminado el asunto, la familia necesita un dinero que no tiene para para pagar boletos, documentos y trámites necesarios. En ese sentido, una vez más, el actor se volcó en ayudarles, recaudando dinero en sus espectáculos humorísticos.

Una actuación de Blanco, realizada el 17 de abril en el 'Bar Tango', consiguió recaudar fondos por valor de 12,000 pesos cubanos. El humorista agradeció a las personas que donaron ese día a través de un video en sus redes sociales, en las que también mostró especial agradecimiento a la empresa 'Recambios Accesorios Cuba' que donó 30,000 pesos para ayudar a la familia de Caibarién.

Estas cantidades, sumadas a lo donado por el público que asistió a un show del humorista en este municipio (59,775 CUP), hacen un total de 101,775 pesos -unos mil dólares según el cambio del mercado informal de divisas- donados por la solidaridad y generosidad de cubanos sensibilizados con el dolor de esta familia.

“Gracias Caibarién. Gracias a ese público maravilloso que me ayudó a ayudar. Gracias, ya falta menos que al principio, gracias. Lo haré en cada pueblo que trabaje. Ahí dejaré una huella de ‘Cristo Cambia Vidas’, aunque el mundo me critique por mi show, que no tiene nada de cristiano. No importa, el único que me puede juzgar se llama Cristo, al cual sirvo y serviré”, expresó Blanco.

En el video compartido para divulgar la situación de la familia, el humorista entregó a la madre lo recaudado hasta el momento y solicitó ayuda de todos los que pudiesen colaborar en este caso. “Aunque tengas hambre no lo toques”, le dijo Blanco a la emocionada madre, entregándole el dinero recaudado. “No; puedes estar convencido que no lo tocaré”, le respondió esta.

En abril de 2021, la niña cubana Legna Angelina Verdecia Carbonell (3 años), quien padecía un cáncer ocular que no puede ser tratado en su país, llegó a Italia, donde recibió tratamiento para no perder el único ojo que mantenía sano, gracias a una campaña de petición de ayuda en redes sociales protagonizada por Blanco.