"Te quiero para siempre": Así despidió la cantante cubana Arlenys Rodríguez a El Tosco

La cantante cubana Arlenys Rodríguez, excantante de NG La Banda, despidió en el cementerio de Colón al músico José Luis Cortés "El Tosco", fallecido en La Habana este lunes.

"Adiós José Luis. Te quiero para siempre", escribió la cantante en sus redes sociales, junto a unas fotos que se tomó en el cementerio.

Tras conocerse la noticia de la muerte de El Tosco, Arlenys Rodríguez dedicó unas palabras y resaltó que el fallecido artista era "su persona favorita" y "esta es una perdida que no sé si pueda superar".

"Cuántas historias tenemos José. Eres y serás mi persona favorita. Todos saben cómo nos queríamos y respetábamos. Te quiero siempre hasta en la eternidad. Descansa en paz. Mis lágrimas no paran a pesar de que sé que hay que recordarte alegre como eras. Esta es una perdida que no sé si pueda superar. Me contabas todas tus cosas y yo las mías, así seguirá siendo. Contaré contigo para todo igual como si estuvieras aquí", escribió la cantante junto a algunas imágenes de los tantos momentos que compartieron.

En otra publicación, Rodríguez dijo que estaba devastada con la noticia de la muerte de "mi padre, mi jefe, mi hermano, mi confidente, mi confianza, tantas cosas para mí que no sé si gritar o salir corriendo".

Según contó la cantante, la última producción de El Tosco fue un bolero en el disco de ella: "Voy a luchar para que todos escuchen lo linda que tocaste la flauta para mí".

El flautista, compositor y director de orquesta José Luis Cortés, quien renovó los ritmos populares cubanos como precursor de la timba, falleció este lunes en La Habana, a los 70 años, a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico.

