León marino muere de hambre en Acuario Nacional de Cuba

León marino Jocker, en el Acuario Nacional de Cuba Foto © Facebook / Viviendo como Daguerre

El león marino “Jocker” murió de hambre en el Acuario Nacional de Cuba, reveló una funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), que rehusó ser identificada por temor a represalias gubernamentales.

De una población de 13 leones marinos que había en 2015, actualmente quedan vivos solo dos, y "Jocker” fue víctima de un deterioro notable de las condiciones de vida de los animales, detalló la fuente.

"El principal problema es que todo lo que esos animales comen se vende en MLC y, si no hay dinero porque no se recauda, es imposible comprar los alimentos que necesitan", subrayó.

“Jocker”, que murió con catorce años, es el segundo león marino que fallece en los últimos meses en la institución, aseguró la fuente.

CiberCuba intentó contactar con la dirección del Acuario Nacional de Cuba para contrastar esta información, pero -hasta el momento de redactar esta nota- no habían respondido a nuestros mensajes.

Gia y Aisha, los dos únicos leones marinos que quedan tras la muerte de Jocker / Foto: Facebook: Viviendo como Daguerre

Los responsables del principal acuario cubano, situado en la habanera barriada de Miramar, y funcionarios del CITMA “están manejando la noticia con bajo perfil porque el gato muerto, a manos de vaqueros en Boyeros, provocó alarma entre animalistas y ciudadanos”, aunque no podrán seguir ocultando la noticia porque entidades protectoras de animales y medios independientes ya han informado sobre las malas condiciones de vida animal, en ese recinto estatal.

"Jocker" llegó al Acuario Nacional en 2009, procedente de Portugal, junto a otros leones marinos y focas y se unió a un grupo de otarios que trasladaron desde Argentina en 1998 y que darían cría a algunos de los especímenes que se mostraron durante los últimos años al público.

"De todos esos animales solo quedan dos, una es hija de Felicia, la leona marina que murió el pasado año", dijo a este medio una mujer que trabajó allí como entrenadora por más de una década.

La experta explicó que un león marino come entre 8 y 10 kilogramos de pescado por día, y preferiblemente jurel, caballa, merluza o capellín, por sus niveles de grasa y los nutrientes que tienen.

"Algunas veces les dan biajaba o ronco, que son pescados sin grasa y no alcanza para todos", lamentó.

Asimismo, recriminó que el Acuario sea una institución estatal y que el gobierno no destine recursos financieros para alimentar debidamente a los animales que están bajo su custodia.

"Cuando Fidel estaba vivo ordenó que al acuario no le faltara nada y la antigua ministra del CITMA también se preocupaba mucho, pero ahora el gobierno no vende la comida que necesitan los animales porque no hay dólares. Desde que empezó la Tarea Ordenamiento los animales también pasan hambre, porque no hay dólares para comprarles comida", explicó.

La exentrenadora de animales recuerda cuando "Jocker" llegó al Acuario Nacional de Cuba y formó parte del grupo que acompañó al animal durante el período de cuarentena.

"Dormíamos, literalmente, en la plataforma de la piscina, cerca de los animales para estar con ellos", recordó.

Por eso, al conocer que murió se mostró enfadada con las personas responsables, porque su obligación es preservarlos y cuidarlos.

"No estoy a favor de la cautividad, pero si ya están ahí, hay que cuidarlos", apuntó la extrabajadora.

El activista Juan Carlos Daguerre alertó en su página de Facebook del peligro que atraviesan los animales del Acuario Nacional de Cuba y de manera especial mencionó a “Jocker”, quien al momento de aquella publicación, mostraba síntomas de deshidratación, malnutrición y lesiones en la piel.

El animalista apeló al Decreto Ley de Bienestar Animal y que las instituciones estatales también cumplan lo que está establecido, asimismo, pidió "sanciones severas" para quienes incumplan la normativa en Cuba.

Jocker, antes y después. Se nota el evidente deterioro del animal y la desnutrición / Foto: Facebook: Viviendo como Daguerre

Para algunas personas tener leones marinos en cautiverio es un asunto controversial, porque si bien pueden estar protegidos de ataques externos o la contaminación de las aguas, su cautiverio puede ser considerado una variante de maltrato animal porque se reprimen comportamientos naturales como nadar grandes distancias y actuar de acuerdo a los estímulos diariamente.

La ONG People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) reveló que en los últimos 30 años murieron unos 4,000 leones marinos, focas, delfines y ballenas en acuarios o instalaciones similares del mundo y más de la mitad fueron por descuidos humanos.

El Acuario Nacional de Cuba, fundado en 1960, se define en su web institucional, como un centro científico con fines educativos y recreativos, dedicado al cuidado del medio ambiente marino y costero, y con la misión, entre otras, de garantizar la educación ambiental y la eficiencia de los servicios.