Florida aprueba proyecto de ley para eliminar autogobierno de Disney

Florida aprobó un proyecto de ley para eliminar el autogobierno de Disney, establecido desde hace más de medio siglo.

Este miércoles la Cámara Alta de ese estado le dio el visto bueno al proyecto que dejaría sin efecto los autogobiernos que se aprobaron en 1967 en seis distritos especiales de Florida, entre los que se incluye el Reedy Creek Improvement District, donde opera Disney, una iniciativa que ya había sido anunciada por el gobernador Ron DeSantis desde el martes.

Según la página del senado de Florida, el proyecto de ley propone que “cualquier distrito especial independiente establecido por una ley especial antes de la fecha de ratificación de la Constitución de Florida el 5 de noviembre de 1968, y que no fue restablecido, re-ratificado o reconstituido de otro modo por una ley especial ley o ley general posterior al 5 de noviembre de 1968, se disuelve a partir del 1 de junio de 2023.

Si este jueves el Congreso aprueba también este proyecto, el autogobierno en Disney dejará de existir para la fecha prevista en 2023, refiere un despacho de EFE.

Reedy Creek Improvement District, donde se asienta el gigante del entretenimiento, es un distrito especial que abarca unos 100 km cuadrados entre los condados de Osceola y Orange, en el centro del estado.

Como distrito independiente se le permite a Walt Disney World tener su propia policía y cuerpo de bomberos, entre otras concesiones.

DeSantis y el gigante del entretenimiento entraron en desacuerdo por las críticas que hizo la empresa por la promulgación de la ley "Don't Say Gay", el pasado marzo, por el gobernador de Florida.

La ley, que se conoce oficialmente como “Derechos de los Padres en la Educación”, prohíbe a los maestros en las escuelas d de ese estado educar sobre sexualidad e identidad de género hasta el tercer grado.

Sobre este punto, Disney consideró que esa norma “nunca debió ser aprobada”, al tiempo que se disculpó con sus empleados por haber mantenido silencio y optar por hacer campaña en contra de la ley “detrás de las cortinas”.

Antes de la promulgación de la ley, el presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, anunció la cancelación de los cuantiosos donativos políticos de la compañía en Florida, que afectan incluso al propio DeSantis.

Roy P. Disney, sobrino nieto de Walt Disney y cofundador de Walt Disney Co., dijo sobre esta ley que “la igualdad nos importa profundamente, especialmente porque nuestra hija, Charlee, es transgénero y me siento orgulloso de la comunidad LGBTQ”.

Pese a las innumerables críticas, el gobernador de Florida no cedió en su empeño. “No me importa lo que digan los medios de comunicación corporativos, no me importa lo que diga Hollywood, no me importa lo que digan las grandes corporaciones, aquí estoy. No voy a dar marcha atrás”, manifestó DeSantis.

También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su desacuerdo con la iniciativa de DeSantis.

El mandatario apuntó que quería a darle a conocer a “todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, especialmente los niños que se verán afectados por este odioso proyecto de ley, que son amados y aceptados tal como son. Te protegeré y mi administración continuará luchando por las protecciones y la seguridad que te mereces”.