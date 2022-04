Leoni Torres y Lenier estrenan video clip de “Veneno”

Los populares cantantes cubanos Leoni Torres y Lenier Mesa finalmente complacieron a sus millones de fanáticos y estrenaron este viernes el video clip de “Veneno”, un tema en tiempo de salsa que incorpora sonoridades del género urbano.

El audiovisual, colocado en el canal de Youtube del intérprete de “Soledad” tiene ya más de 42,700 reproducciones, 3,200 likes y 230 comentarios en los que los músicos reciben entusiastas halagos por parte de sus seguidores.

“Se agradece que mantengan viva la buena salsa romántica, la buena música”, “Los amo mis cubanos, excelente tema, éxito seguro”, “Me encantó esa combinación ,arriba Cuba. Así tienen que tomar ejemplo otros artistas y no estar en polémica por las redes, hagan música y busquen Grammys”, afirmaron algunos internautas.

El clip, dirigido por Adrián Sánchez Ávila presenta una estética cargada de sensualidad, luces y escenas de baile, con Leoni y Lenier de protagonistas. Justo antes del lanzamiento, los cantantes anunciaron el especial momento en sus cuentas de Facebook e Instagram, lo que sin dudas generó más expectativas entre sus fans.

“YA SALIÓ!! Vayan a mi canal de YouTube para que disfruten del nuevo estreno “Veneno” que Lenier Musica y yo les preparamos para ustedes”, anunció el ex integrante de la Charanga Habanera. Por su parte el intérprete de “Cómo te pago” dijo este jueves que estaba muy emocionado por la posibilidad de cantar con Leoni.

“¡Mañana salimos con este gran tema! 'Veneno' junto a Leoni Torres, espero les guste mucho este junte tan bonito!,” escribió el artista en su perfil de IG, donde tiene más de 437,000 seguidores.

En estos post de redes sociales, los fans de ambos cantantes también escribieron lindos mensajes para desear éxito al sencillo y a su video clip. “Ustedes son unas estrellas y por eso este dúo va a pegar seguro”, “Me encanta, no paro de bailar ni de escucharlo”, “Espero verlos juntos en algún concierto pronto”, comentaron algunos usuarios.

“Tu boca tiene veneno, veneno… porque cuando tú me besas yo me muero”, dice un fragmento del tema. “Que tu boca sabe a fresa y el olor de tu perfume tiene algo que a veces me baja, tiene algo que a veces me sube”, añade otra parte de la canción.

Muy enfocado en su carrera musical, Leoni se encuentra preparando la grabación de un nuevo disco, en homenaje al fallecido cantautor Polo Montañez. También anunció en sus redes sociales el próximo estreno de una colaboración con la cantante Diana Fuentes, pues desde hace mucho tiempo el público les pide que se unan en algún proyecto.

Por su parte, Lenier lanzó a inicios de abril “Probadita”, un sencillo junto al reguetonero El Alfa (Emanuel Herrera Batista), como parte del fonograma Sabiduría del artista dominicano. El cubano además trabaja junto al salsero Willy Chirino en una nueva colaboración.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.