Fallece una adolescente de 15 años en grave accidente de tránsito en Santiago de Cuba

Una adolescente fallecida y dos heridos sería el saldo de un grave accidente de tránsito ocurrido en el municipio Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, tras el choque de un auto de alquiler turístico contra un poste de electricidad.

El impacto fue tal que el auto se volcó completamente. El vehículo quedó junto a un árbol muy frondoso, aunque testigos del siniestro -que ocurrió cerca de edificios residenciales- apuntan que el choque en sí no fue contra el árbol sino contra un poste de electricidad de mampostería.

Reportes en redes sociales revelan que el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas influyeron en el fatal desenlace.

“Sean más cuidadosos, por favor, no mezclar timón y bebidas alcohólicas. ¿Hasta cuándo?”, escribió uno de los internautas que compartió fotos en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones.

No está clara la hora en que ocurrió el siniestro, aunque todo parece indicar que fue en la noche del sábado o en la madrugada de este domingo, pues varias de las imágenes compartidas en redes sociales son nocturnas y revelan los momentos de mayor tensión y cantidad de personas congregadas en el lugar de la tragedia.

Se desconoce el estado clínico de los heridos ni tampoco si fueron solo uno o dos los lesionados. Allegados a la víctima mortal la identificaron como “Seydi” y precisaron que tenía 15 años de edad.

“Lamentablemente hay una fallecida de 15 años, ya la están velando y el otro muchacho está grave en Santiago”, escribió en el citado grupo una comentarista, que acotó en otra intervención que el siniestro fue por “la negligencia de manejar bajo los efectos del alcohol”.

“Si decomisaran los vehículos, seas el dueño o no, ya no habrían más accidentes de esta índole y para los ‘yumitas’ que vienen loco a matarse y matar gente, multas de 5 mil USD y que no vuelvan a manejar en Cuba, y verán como entra por el aro todo el mundo”, opinó un comentarista que pidió mano dura urgente por parte de las autoridades ante la creciente cantidad de accidentes de tránsito en la isla.

“Es una falta de respeto lo que hay arriba del asfalto, ni los haitianos manejan tan mal, y la policía esas cosas no las ve”, añadió.

Se trata del segundo accidente grave en las carreteras cubanas en pocas horas. Autoridades cubanas confirmaron este sábado que un grave accidente de tránsito ocurrido este sábado en el municipio Mayarí, Holguín, dejó un saldo de 12 lesionados, entre ellos un niño de tres años en estado muy grave.

En ese caso el siniestro ocurrió en la carretera entre Mayarí y Moa, cuando sobre las 7:30 p.m. un auto de alquiler turístico chocó contra un coche de tracción animal en el que viajaban 11 personas, según precisó la prensa local.