Varios heridos en choque entre un auto de turismo y un carretón de caballos en Holguín

Un accidente de tránsito ocurrió el sábado por la noche en Holguín, cuando chocaron un auto de turismo y un carretón de caballos que transportaba pasajeros.

Como consecuencia resultaron heridas las personas que viajaban en el carretón: un pastor de la iglesia junto con su familia que regresaban de una actividad religiosa.

Foto: Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Jorge Salomón, integrante del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", fue testigo del suceso y compartió varias fotos que muestran los daños sufridos por ambos vehículos.

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

"Ahora mismo en el castillito Mayarí, en la carretera que va para Moa. Un tur en alta velocidad impactó a este carretón de caballos con un pastor y la familia. El pastor con muchas fracturas en todo el cuerpo", reveló.

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

En la sección de comentarios Mariela Herrera López, una madre de familia de Holguín, precisó que entre los accidentados están una prima suya y sus hijos.

"Y una niña de un añito está muy mal, y su madre y mi prima con sus niños lo remitieron para Holguín con golpes", detalló.

Otra holguinera que ahora reside en Estados Unidos aseguró que el coche de caballos no iba por la vía principal.

"El carro se salió de la carretera y ahí fue donde los alcanzó el coche, incluso se metió en el patio de una casa. Una familia que venía de una iglesia y un conductor a exceso de velocidad les dañó su regreso a casa", precisó, antes de añadir que el tur circulaba a exceso de velocidad "por una zona qué hay que andar con cuidado porque hay cruce de vía".

Hasta el momento no se conocen las causas del accidente ni el estado de salud de los lesionados.

Varios internautas comentaron el alto número de accidentes que provocan los carros arrendados a turistas -la mayoría a cubanos que emigrados que van de visita a la Isla-, debido a la alta velocidad con que circulan.

"Me imagino por deducción que si el auto viniera a la velocidad correspondida en esa carretera no sucediera eso tan catastrófico que se aprecia en las imágenes. Pueden todos ser choferes de mil años, pero cada cual sabe que cuando tomamos las autopistas que no sirven en Cuba ninguna, quieren ir a 120 km o 130 km, muchos a 150 km, y eso no se ve en ningún país del mundo con sus autopistas que no tienen ni un solo hueco. (...) No hay carretera para exceder los 80 km o 90 km en Cuba, porque hay tramos en la autopista que te deja 100 km pero cuando vienes a ver siempre hay un hueco", dijo un emigrado en Quebec.

"Todos los accidentes de tur en la vía son cubanos . Tu no oyes decir fue un extranjero no. Son cubanos con sed de manejar . Andan de mala noche Moa Habana Habana Moa y siempre apurados por virar", afirmó un habanero.

"Cuando cada turista tenga que pagar hasta el último centavo cuando tenga un accidente, más menos unos cincuenta mil dólares, se acaban los accidente de esos irresponsables todos los días", aseguró un internauta.