Chofer de ómnibus de Transtur choca con una pipa mientras hacía de ambulancia en Las Tunas

Una guagua de Transtur que trasladaba una emergencia médica impactó a un camión Kamaz en la carretera Central de Cuba, a la altura de la localidad de Calixto, en el municipio tunero de Majibacoa.

De acuerdo con reportes de Facebook, el incidente ocurrió cuando el chofer del Kamaz –que transportaba una pipa de cemento– intentó realizar un cruce sin mirar a ambos lados de la carretera, donde el ómnibus 7021, a su vez, iba pidiendo vía libre porque llevaba a una mujer en estado grave.

Miembros del grupo "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas" dijeron que no hubo heridos, solo daños materiales, y coincidieron en que el camión le quitó el derecho de vía al ómnibus, cuyo conductor pertenece a la base de la Empresa de Ómnibus Nacionales en Las Tunas y tiene 25 años de experiencia.

Sin embargo, la policía determinó la responsabilidad del hecho sobre el conductor del ómnibus, por lo que sus colegas de trabajo piden que se haga justicia y se analice el caso sin corrupción.

La hija de un conductor de la misma base a la que pertenece el accidentado agregó que el hombre trasladaba a una persona grave, dada la escasez de ambulancias en el oriente de la isla.

"Ahora resulta que muchos atacan al chófer que porque según él no es ambulancia por supuesto no es ambulancia, las ambulancias, los bomberos y los carros fúnebres ya prácticamente están obsoleto, no hay combustible. Esos que se expresan así espero que jamás tengan ese problema, venir en un ómnibus y que venga una persona al punto de la muerte", defendió.

Denunció que "la policía acusa al conductor del ómnibus, que además de ser excelente chofer hacía una obra maravillosa", relató la mujer, cuyo post fue comentado por una prima de la mujer que se encontraba en aprietos, confirmando el caso.

"Hola muy ciertas tus palabras, solo hacía un acto de caridad ya que esa persona que venía muy mal es mi prima", dijo la internauta Yamisleidy Villa Romero.

"Afortunadamente no hubo muertos, pero aquí la justicia no está siendo pareja, los hechos hablarán por sí solos y todo se arreglará con el favor de Dios", concluyó la dueña del post.

Los trabajadores de la terminal de ómnibus de Las Tunas han pedido a los testigos comunicarse con la directiva Norma Castillo al 54622670 para recopilar los testimonios.

Un conductor que transitaba por la zona afirmó que el chofer venía pidiendo la vía desde el poblado de Blanca Rosa.

La escasez de ambulancias en Cuba se agravó durante la pandemia del coronavirus, donde a la falta de piezas para reparar los carros activos se sumó la falta de combustibles.

En plena pandemia el gobierno acudió a los taxistas privados e incluso a los conductores de coches de caballo, conocidos popularmente en Cuba como "cocheros", para asumir la transportación de personas enfermas en algunos poblados del oriente de la isla.

Los accidentes en Cuba son frecuentes, entre otras causas, por el mal estado de los vehículos y la pésima situación que presentan las carreteras, refieren las estadísticas.

El pasado 7 de noviembre el gobierno cubano informó que hasta septiembre se registraron 5,612 accidentes en la vía pública, una cifra superior a la que reportada de manera oficial en igual período del año anterior.

En ellos hubo 350 muertes en accidentes de tránsito y más de 3,700 lesionados.