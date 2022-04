Comunidad en Ciego de Ávila esperó 14 años para acceder al sistema de acueducto

La comunidad La Teresita, en el municipio de Majagua, Ciego de Ávila, esperó durante 14 años por el acceso a la red de acueducto y alcantarillado.

Las 162 personas que actualmente residen en las 60 viviendas de esa localidad dependían de pozos para hacerse con el preciado líquido.

Recientemente, la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado en Ciego de Ávila conectó la turbina de la estación de bombeo La Pollera y el poblado de La Teresita a través de 1,600 metros de mangueras de 90 milímetros, informó el periódico oficialista Invasor.

Según declararon a ese medio Isela Peri Matos y Paulo González Cala, matrimonio de 67 y 75 años, respectivamente, la satisfacción de tener agua es inmensa. Durante mucho tiempo, ambos dependieron de un pozo colindante, algo que se les dificultaba porque la señora necesita un botellón de oxígeno de manera permanente y su esposo tiene una edad más avanzada.

La nieta de la pareja y madre de tres niños, Dayani Cala Broche, contó a Invasor que estuvo “un mes y 21 días cargando el agua en porrones, los trasladaba en carretilla, porque las pipas no venían”.

“Ahora hay comodidad”, dijo Cala Broche respecto a los beneficios de la nueva instalación que demoró más de una década.

Sin embargo, otros vecinos de La Teresita no han corrido aún con la misma “suerte”, como es el caso de Ariel Santos Cabrera, a quien no llega el servicio hasta el portal de su casa. Mientras, en el tramo donde vive otra lugareña, Milagro García Fuentes, se necesitan 42 metros de manguera de 90 milímetros para acoplar dos puntos, pero Acueducto provincial no cuenta con los materiales, refiere la publicación.

Otras cinco casas, al final del terraplén de La Teresita, necesitan también 70 metros de manguera para que el agua les llegue; pero, al parecer, la instalación hecha por la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Ciego de Ávila fue una “solución” a medias que por el momento beneficia a algunos y a otros no.

Miguel Ángel Pérez Marrero, otro vecino del lugar, comentó al medio de prensa que el trabajo de la empresa estaba incompleto: “Cortaron la instalación vieja que llegaba hasta el frente mío, pusieron un tapón y dijeron que vendrían después. De eso hace casi un mes”.

Pero, no es solo lo que falta, sino los problemas en la calidad de la instalación realizada hasta el momento por la entidad estatal. Otro residente de La Teresita, José Antonio Martínez Hernández, confirmó que dejaron varios salideros; sin contar que ahora “cada casa posee un metro-contador, que es dinero para el cliente”, recordó a la prensa Eulalio Placencia Pérez.

Aunque el agua parece haber llegado hasta la comunidad del municipio Majagua, con un ciclo insuficiente de un día sí y otro no, el trabajo incompleto y mal hecho y la falta de materiales impiden que todos los vecinos tengan acceso al líquido.

El problema con el abasto de agua no es preocupación solo en La Teresita. El pasado marzo, el director general de Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial, José Antonio Hernández Álvarez, dijo a Granma que casi un millón de cubanos tienen problemas para acceder a agua potable, de ellos más de 418 mil no reciben el servicio en los horarios y ciclos establecidos.

Unos 400 mil cubanos reciben ese líquido a través de pipas y el directivo advirtió que en los próximos meses ese número aumentará al doble, sobre todo si se suma el impacto de la fuerte sequía hidrológica.

A finales de marzo, el gobierno cubano anunció un grupo de medidas que supuestamente pretenden solucionar el déficit de agua que aqueja a la población cubana, pero hasta el momento no se han visto los avances.