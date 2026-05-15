Más de 376 mil personas afectadas en La Habana por problemas con el abastecimiento de agua

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Más de 376,000 habaneros tienen problemas con el acceso al agua potable, confirmó este viernes el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, durante una sesión de trabajo convocada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz para evaluar las múltiples crisis que golpean a la capital.
De acuerdo con el titular del organismo hídrico, de las 376,055 personas afectadas, 66,961 lo estaban por roturas en la red y el resto, más de 309,000, por la falta de electricidad que impide el funcionamiento de las bombas de agua, reflejó un reporte del Gobierno de La Habana en su perfil de Facebook.
La cifra supone un agravamiento dramático respecto a abril, cuando directivos de Aguas de La Habana reconocieron afectaciones en 200,000 personas, el 11 % de la población capitalina, dato que ya entonces generó incredulidad ciudadana.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, atribuyó el deterioro del servicio al "efecto combinado de la falta de combustible y la salida inesperada de varias unidades de generación".
El propio ministro reconoció la magnitud del colapso. "En La Habana los apagones hoy superan el orden de 20, 22 horas. Y cuando viene son dos horas, hora y media, dos horas, tres horas en algunos circuitos, cuatro horas, y volvemos otra vez a las 20, 22 horas. Así está la capital", señaló.
El detonante más reciente fue la novena avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras en lo que va de año, que salió del sistema el jueves a las 04:58 horas por un salidero en la caldera, lo cual provocó un colapso parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.
Ante la crisis hídrica, el INRH anunció como prioridades la reparación de equipos de bombeo, la supresión de grandes salideros en la conductora Cuenca Sur y el uso de fuentes alternativas en las comunidades.
El problema tiene raíces estructurales. El 87% del sistema de abastecimiento de agua depende de la red eléctrica, y de las 480 estaciones fundamentales de bombeo a nivel nacional, solo 135 están en circuitos protegidos de los cortes.
La ONG Food Monitor Program denunció en abril un mercado negro de bombas succionadoras vendidas hasta en 36,000 pesos cubanos, y pipas privadas entre 18,000 y 26,000 pesos, mientras edificios enteros llegaban a pasar 15 días sin suministro.
Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista, alegó en la sesión que "aún hay reservas en el orden organizativo y subjetivo: en el tema eléctrico, el abasto de agua, la elaboración de alimentos y en la información al pueblo".
La reunión se produjo en medio de protestas masivas en varios barrios habaneros, con barricadas, fogatas y cacerolazos en Guanabacoa, Marianao, Playa, San Miguel del Padrón, Luyanó, Santos Suárez y La Habana del Este, entre otros.
Marrero cerró la sesión con un llamado a trabajar en barrios y comunidades. "No son tiempos de oficina, sino de estar en la calle junto al pueblo, allí donde están los problemas, para encontrar entre todos soluciones", dijo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del abastecimiento de agua en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántas personas en La Habana están afectadas por la falta de agua?
Más de 376,000 habaneros están afectados por problemas con el abastecimiento de agua. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con el mes anterior, cuando se reportaron 200,000 personas afectadas. La mayoría de las afectaciones actuales se deben a la falta de electricidad que impide el funcionamiento de las bombas de agua.
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¿Por qué hay problemas de abastecimiento de agua en La Habana?
Los problemas de abastecimiento de agua en La Habana son principalmente causados por la falta de electricidad que afecta el funcionamiento de las bombas de agua. Además, el 87% del sistema de abastecimiento de agua depende del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que atraviesa una crisis significativa por la falta de combustible y averías en las unidades de generación.
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¿Qué medidas ha anunciado el INRH para afrontar la crisis hídrica en La Habana?
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) ha anunciado la reparación de equipos de bombeo y la supresión de grandes salideros como medidas prioritarias para enfrentar la crisis hídrica. También se está considerando el uso de fuentes alternativas en las comunidades más afectadas.
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¿Cuál es el impacto de los apagones en el suministro de agua en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba impactan directamente en el suministro de agua debido a que gran parte del sistema de bombeo depende de la electricidad. Esta situación ha provocado que aproximadamente 376,000 personas en La Habana y más de 3,1 millones en todo el país enfrenten dificultades para acceder al agua potable.
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¿Qué están haciendo los ciudadanos ante la crisis de agua en La Habana?
Ante la crisis de agua, los ciudadanos han recurrido a soluciones desesperadas como la apertura de pozos improvisados y la compra de agua en el mercado negro, donde los precios son elevados. Las dificultades para acceder a agua potable han incrementado el malestar social, llevando a protestas en varios barrios de La Habana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.