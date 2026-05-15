Más de 376 mil personas afectadas en La Habana por problemas con el abastecimiento de agua

La cifra supone un agravamiento dramático con respecto a las cifras de abril

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Más de 376,000 habaneros tienen problemas con el acceso al agua potable, confirmó este viernes el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, durante una sesión de trabajo convocada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz para evaluar las múltiples crisis que golpean a la capital.

De acuerdo con el titular del organismo hídrico, de las 376,055 personas afectadas, 66,961 lo estaban por roturas en la red y el resto, más de 309,000, por la falta de electricidad que impide el funcionamiento de las bombas de agua, reflejó un reporte del Gobierno de La Habana en su perfil de Facebook.

La cifra supone un agravamiento dramático respecto a abril, cuando directivos de Aguas de La Habana reconocieron afectaciones en 200,000 personas, el 11 % de la población capitalina, dato que ya entonces generó incredulidad ciudadana.

Captura de Facebook/Gobierno de La Habana

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, atribuyó el deterioro del servicio al "efecto combinado de la falta de combustible y la salida inesperada de varias unidades de generación".

El propio ministro reconoció la magnitud del colapso. "En La Habana los apagones hoy superan el orden de 20, 22 horas. Y cuando viene son dos horas, hora y media, dos horas, tres horas en algunos circuitos, cuatro horas, y volvemos otra vez a las 20, 22 horas. Así está la capital", señaló.

El detonante más reciente fue la novena avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras en lo que va de año, que salió del sistema el jueves a las 04:58 horas por un salidero en la caldera, lo cual provocó un colapso parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

Captura de Facebook/Gobierno de La Habana

Ante la crisis hídrica, el INRH anunció como prioridades la reparación de equipos de bombeo, la supresión de grandes salideros en la conductora Cuenca Sur y el uso de fuentes alternativas en las comunidades.

El problema tiene raíces estructurales. El 87% del sistema de abastecimiento de agua depende de la red eléctrica, y de las 480 estaciones fundamentales de bombeo a nivel nacional, solo 135 están en circuitos protegidos de los cortes.

La ONG Food Monitor Program denunció en abril un mercado negro de bombas succionadoras vendidas hasta en 36,000 pesos cubanos, y pipas privadas entre 18,000 y 26,000 pesos, mientras edificios enteros llegaban a pasar 15 días sin suministro.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista, alegó en la sesión que "aún hay reservas en el orden organizativo y subjetivo: en el tema eléctrico, el abasto de agua, la elaboración de alimentos y en la información al pueblo".

La reunión se produjo en medio de protestas masivas en varios barrios habaneros, con barricadas, fogatas y cacerolazos en Guanabacoa, Marianao, Playa, San Miguel del Padrón, Luyanó, Santos Suárez y La Habana del Este, entre otros.

Marrero cerró la sesión con un llamado a trabajar en barrios y comunidades. "No son tiempos de oficina, sino de estar en la calle junto al pueblo, allí donde están los problemas, para encontrar entre todos soluciones", dijo.