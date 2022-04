Imaray Ulloa y su novio Fabián hablan por primera vez de su relación: "Tenemos mucha pasión el uno por el otro"

Imaray Ulloa y Fabián Fontaine Foto © Youtube / Imaray Ulloa

La influencer cubana Imaray Ulloa y el cirujano Fabián Fontaine llevan varios meses de noviazgo, pero no ha sido hasta ahora que han hablado abiertamente sobre su relación. Aprovechando un viaje en auto, la pareja se grabó respondiendo a las preguntas de los seguidores de la actriz cubana e, incluso, contestaron las que hablaban de matrimonio e hijos...

Fue a través de su canal de Youtube que la influencer cubana compartió el video titulado "¡Imaray les muestra al amor de su vida a sus seguidores!", un audiovisual en el que vemos a la pareja de viaje mientras cuentan detalles hasta ahora desconocidos de su relación.

Muy ilusionada por su noviazgo con Fabián, Imaray destacó que su relación está yendo viento en popa. "Lo más importante es que si cuento la cantidad de veces que me río, puedo decir que me está yendo muy bien. Siempre me estoy riendo, él es muy romántico, tiene cosas que me apasionan y que hacen que diga que es el amor de mi vida", aseguró la cubana.

Sobre si tienen planes de pasar por el altar, el cirujano lo tiene claro: "Yo quiero que sea mi novia para siempre. ¿Por qué sellar en un papel? No hay necesidad". Unas palabras con las que descarta una boda entre ellos. Al menos, en un futuro próximo.

A pesar de conocerse hace años, no fue hasta apenas unos meses atrás que surgió la chispa entre ellos y comenzaron su noviazgo.

"Coincidimos en un lugar y ahí sucedió", confiesa Imaray, quien no podría estar más enamorada de Fabián, al que describe como "romántico, divertido, de muy buen carácter, loco, en el sentido de atrevido, tiene más energía juvenil que yo".

"Está todo el tiempo inventando. Estas vacaciones no estaban planificadas. Esas cosas hacen que tu vida sea divertida, feliz, dinámica", agregó.

A pesar de los 17 años de diferencia que hay entre ellos, la realidad es que la pareja no los nota, ya que es usualmente Fabián el que siempre está proponiendo nuevas aventuras.

A la pregunta sobre si tener hijos, Imaray dijo: "La respuesta está complicada". En cambio, Fabián comentó que quiere tener tres hijos más con su chica.

Cuando le preguntaron a la influencer si se siente segura con su relación, su respuesta fue contundente: "Me siento muy segura con él. Él es un hombre maduro, inteligente, con mucho conocimiento. Me protege y me enseña. Estoy aprendiendo mucho de él. Siento que esta relación es muy seria, es intensa emocionalmente, tenemos mucha pasión el uno por el otro. Pero es muy madura. Estoy creciendo mucho y estoy donde quiero estar".

