Balseros cubanos celebran llegada a EE.UU. tras 22 horas de travesía

Un grupo de seis balseros cubanos arribados a Cayo Marathon tras 22 horas de viaje compartieron este miércoles imágenes posteriores a su arribo a costas de Florida.

(Fuente: Captura de Facebook/Balseros de Cuba)

La publicación -hecha en el grupo de Facebook Balseros de Cuba- precisa que arribaron el día domingo 3 de abril, tras casi un día de travesía.

(Fuente: Captura de Facebook/Balseros de Cuba)

Las imágenes muestran a cinco jóvenes sonrientes junto a una embarcación casera con un motor adaptado, el sexto fue el que hizo la foto.

"Fue una travesía muy tranquila y rápida, pero lamentablemente no todas son así y las personas por desesperación hacen las cosas no de la mejor manera y hay muchas que no lo logran", escribió en los comentarios Yuber Blanco Pérez, uno de los balseros implicados, quien deseó "mucha suerte a los que se siguen arriesgando y que Dios los proteja".

(Fuente: Captura de Facebook/Balseros de Cuba)

"La nave era tan grande que no cupo en el transporte y a última hora hubo que recortarla. Se quedaron 5 y pudieron irse 6. Eran 11 pero se hundía", precisó en los comentarios el usuario Anllelo Fuente.

(Fuente: Captura de Facebook/Balseros de Cuba)

La publicación cuenta en menos de 24 horas con más de 8 mil reacciones y casi 900 comentarios, muchos de ellos de felicitación y buenos deseos.

(Fuente: Captura de Facebook/Balseros de Cuba)

Las imágenes contrastan con la incertidumbre y la desesperación en que están sumidas decenas de familias cuyos allegados permanecen desaparecidos tras haber partido en embarcaciones rústicas desde diferentes provincias del país.

En días recientes han salido a la luz varias denuncias de desaparición de balseros hechas por familiares. Entre ellos otro grupo de once jóvenes que también salieron el 14 de abril, pero en ese caso desde Ciego de Ávila. También ese día salió en un bote el joven cubano Yenry Montufar Rodríguez.

Familiares de unos 13 balseros que salieron rumbo a los Cayos de Florida el 14 de abril en una embarcación rústica por Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, pidieron también ayuda a las autoridades para intentar localizar a sus allegados, en paradero desconocido.

El grupo, todos hombres jóvenes, residen en el municipio San José de las Lajas en la citada provincia del occidente cubano y partieron en una embarcación construida con materiales rústicos a la que le adaptaron un motor y una vela.

Las últimas estadísticas divulgadas indican que desde que comenzó el año fiscal 2022 (FY22), el 1 de octubre de 2021, han sido interceptados 1,446 cubanos, una cifra que supera ampliamente los 838 de todo el período anterior, y que prácticamente iguala los 1,468 capturados en 2017, cuando todavía estaba vigente la Política de Pies secos/Pies mojados.