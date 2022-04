Cubana denuncia imposición de falsos delitos en certificado de antecedentes penales

La cubana Yenys Fernández Pupo, residente en la ciudad de Holguín, denunció la imposición de falsos delitos en su certificado de antecedentes penales, tras salir a manifestarse el 11 de julio de 2021.

“Miren amigos, para los que dicen que aquí no te fabrican delitos. Miren esto, yo jamás he estado sancionada por nada en este país y estoy arrastrando con esto desde noviembre del 2021. ¿Cuál ha sido el detonante? Salir el 11J”, refiere una denuncia publicada en el perfil de Facebook que se identifica como Angelina Fernández.

Fernández Pupo contó que en octubre de 2021 hizo su solicitud de antecedentes penales y “mágicamente, justo con fecha del 15 de noviembre, que para mí no es casualidad, me salen dos causas que jamás he cometido”.

“A tal sorpresa, decido ir a los lugares pertinentes como Atención a la Ciudadanía, Base de Datos en inmigración, Ministerio de Justicia en Holguín, Tribunal Municipal y el Tribunal Militar, y en diciembre el Ministerio de Justicia aquí en Holguín me da mis antecedentes limpios”, añadió.

Reveló que, meses después, decidió solicitarlos de nuevo, “para estar del todo segura que estaban limpios, porque sé exactamente cómo trabaja la Seguridad del Estado y hoy después de un mes y días de solicitar los antecedentes penales miren, ahí están igualitos mis antecedentes”.

“Yo, Yenys Fernández Pupo, natural de Holguín, reto a la Seguridad del Estado, aquí en Holguín, que me demuestre en qué momento yo he sido sancionada por algunos de estos delitos, que hoy me están fabricando”, advirtió en la publicación, donde compartió fotos de los tres documentos que corroboran su denuncia.

Asimismo, responsabilizó “a la Seguridad del Estado, aquí en Holguín, de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, ya que jamás he cometido ningún delito... Patria, Vida y libertad”.

El primer delito que le fabrican a Fernández Pupo es el “sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes”, con una sanción de la sala 2 del Tribunal Provincial Popular de Holguín, por seis años de privación de libertad, que supuestamente se hizo firme el 28 de mayo de 2008 y se extinguió el 3 de octubre de 2012.

El segundo es por “robo con fuerza en las cosas”, tras haber sido presuntamente juzgada por el Tribunal Militar Territorial Oriental, con una sanción de seis años de privación de libertad, que según el documento apócrifo se hizo firme el 8 de julio de 2016 y se extinguió el 14 de diciembre de 2021.

La manipulación del delito se hace más notoria porque la fecha del documento (15/11/21) es un mes anterior a la terminación de la supuesta sanción en diciembre de 2021.

En los comentarios del post, el esposo de Fernández Pupo dijo que da “fe de todas las carreras que hemos tenido que dar por culpa de la Seguridad y el mal manejo de los Órganos de Justicia, a sabiendas de que nunca ha tenido ningún problema judicial. Me enoja mucho y también los hago responsables por cualquier represalia desde este momento”.

“Ellos hacen eso para después poder procesarte por delitos comunes y ocultarle al mundo que en Cuba hay presos políticos”, advirtió en las reacciones de la publicación la activista Saily González Velázquez.

Otro internauta apuntó en las opiniones que “solamente en las dictaduras, el Poder Judicial se presta a este tipo de falsificación de documentos legales... Me gustaría saber la opinión del Fiscal General de la República sobre esta injusticia. Lo más probable es que le echen mano a cualquier excusa para tapar la falta, como siempre”.